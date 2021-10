Pondrá Star+ su plataforma ¡en acceso libre!

Ciudad de México.- La plataforma Star+ pondrá a disposición del público en general un acceso libre liberado desde las 00:00 horas del 22 de octubre y hasta las 23:59 del 24, de acuerdo con un comunicado.

Aquellos quienes no tengan una suscripción al streaming podrán disfrutar, sin ningún costo ni limitaciones durante el periodo, de todo su contenido y hasta de eventos deportivos en vivo de ESPN.

Para poder disfrutar de Star+ Pase Libre se pide a los futuros usuarios crear una cuenta a través de su sitio web, www.starplus.com.

Entre los especiales de transmisión exclusiva, en materia de deportes, que se podrá disfrutar en el fin de semana de apertura libre se encuentran el partido entre Olympique de Marsella y PSG de la Ligue 1 de Francia; el encuentro entre Inter y Juventus de la Serie A de Italia; y la competencia entre Roma y Napoli de la Serie A de Italia.

"Asimismo, solo por Star+ en la amplia variedad deportiva que se suele ofrecer, este fin de semana de pase libre se destacarán la llegada de la F1 al continente americano con el GP de Estados Unidos, y el cierre de las series de campeonato de la Liga Nacional de la MLB (juegos 6 y 7, de ser necesario)", se lee en el escrito.

"Además, el suscriptor de Star+ ese fin de semana podrá disfrutar del estreno de la película The Empty Man, que se incorpora a la amplia cartelera de películas de estreno y éxitos de taquilla que ofrece la plataforma".

De igual forma estará disponible el episodio final de la décima temporada de American Horror Story, que se sumará a todos los capítulos disponibles de producciones como Only Murders In The Building, The Walking Dead y Grey's Anatomy.

A todos los que accedieron a Star+ Pase Libre y que no optaron por la cancelación anticipada antes del término del evento se les cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual del streaming.