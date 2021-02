Pondrá The Weeknd de su dinero para show del Super Bowl

Reforma

Ciudad de México.- Pese a que podría pensarse que los artistas que actúan en el medio tiempo del Super Bowl reciben un jugoso pago de miles de dólares, la realidad es que no se les paga ni un céntimo.

La publicidad que reciben los cantantes durante el evento es motivación suficiente para realizar el espectáculo. Y es que, generalmente, las ventas de su música el día después del espectáculo de medio tiempo aumentan en más del 400 por ciento; en 2017, Lady Gaga tuvo un aumento de ventas de más del mil por ciento.

El único gasto que cubre la NFL es el de la producción de dicha actuación en el medio tiempo.

Muchos creen que The Weeknd se sacó la lotería al resultar seleccionado como el showman que este domingo entretendrá a todo el mundo durante el espectáculo, una de las pocas presentaciones en vivo desde que inició la pandemia.

Sin embargo, el intérprete estará poniendo dinero de su propia bolsa para su recital. Para ser exactos, según el portal Forbes, Abel Tesfaye (su verdadero nombre) gastará 7 millones de dólares para el montaje. Se desconoce si esto se gastará en pirotecnia, un holograma o alguna otra parafernalia.

Hasta el momento, The Weeknd es uno de los primeros artistas en presumir que gastará su propio dinero en el programa.

"El Super Bowl es una oportunidad en el nivel más masivo", aseguró Wassim "SAL" Slaiby, mánager de The Weeknd.

Prácticamente todas las estrellas que han actuado en el medio tiempo, incluyendo a Justin Timberlake, Bruno Mars y Beyoncé, tradicionalmente se han presentado de forma gratuita a cambio de la exposición brutal de llegar a una audiencia televisada de más de 100 millones de personas.

La noche del Super Bowl 2020 en la que participaron Jennifer Lopez y Shakira, las compras de las canciones interpretadas por cada una aumentaron 16 veces, según Nielsen Music, mientras que el streaming de su música se incrementó un 149 por ciento y un 221 por ciento, respectivamente, la noche y el día posteriores.

Lopez ganó un total de 2 millones 353 mil 50 nuevos seguidores en redes sociales durante la semana posterior al Super Bowl, según la firma de análisis ListenFirst; Shakira ganó 610 mil 823 followers.

La NFL y Pepsi suelen pagar los costos de producción millonarios. Por ejemplo, el show del año pasado costó 13 millones, según Reuters.

El mánager de The Weeknd confirmó que Pepsi y la NFL sí aportarían lo que les corresponde, aunque ninguna parte confirmará cuánto se gastará en total, aunque se prevé que la actuación de The Weeknd podría costar hasta 20 millones de dólares.

El único pago conocido que recibirá el canadiense por esta experiencia del Super Bowl es el millón de dólares que supuestamente le pagó Pepsi por un comercial que ya se puede ver vía online.

Afortunadamente, The Weeknd ya cuenta con un lucrativo negocio gracias a sus giras: en los últimos cinco años ha ganado más de 205 millones de dólares, sin contar impuestos, incluidos 92 millones de dólares en 2017, el año de su exitosa gira "Starboy".

"Vivimos en un mundo donde los artistas realmente no ganan dinero con la música como lo hicimos en la Época de Oro", dijo The Weeknd a Forbes en 2017. "Realmente no llega dinero hasta que subes al escenario".