Pone a prueba 'Sara' a Claudia Ramírez

Ciudad de México.- Para Claudia Ramírez, la edad es sólo un número y no le ha impedido toparse con personajes entrañables como el de Irene Ferrer en Fuego Ardiente e impactantes como el de Mariana Lazcano en ¿Quién Mató a Sara? Por ello, después de años de trayectoria, su búsqueda por encontrar nuevos retos actorales continúa en marcha.

"La fortuna y maravilla de esta carrera es que puedes hacerla toda tu vida y cada etapa es diferente y trae roles cada vez más interesantes. Cuando vas avanzando eso es una delicia, porque sabes que tienes cada vez más herramientas para hacerlo.

"Cuando estás más chico piensas: '¡Ay! ¿Cómo le hago a esto? ¿Cómo le entro?', pero la vida misma te va dando esas experiencias para abordarlo", destacó Ramírez en entrevista.

La actriz se siente agradecida de formar parte de ¿Quién Mató a Sara?, que estrenará su segunda temporada el 19 de mayo en Netflix.

"Ha sido muy diferente a lo que yo había hecho antes. Nunca me imaginé que tendría tanto éxito y es una maravilla que sea un producto mexicano y que la gente vea lo que se puede hacer en el País.

"Con la misma sorpresa que te digo de que no me esperaba todo lo que pasó en esta primera parte, espero me pase lo mismo en la segunda. De verdad lo que hicimos es algo muy interesante.

Los personajes empiezan a volverse mucho más tremendos", aseguró la veracruzana de 56 años.

Aunque Ramírez ha interpretado a múltiples personajes en cine y TV, dice que Mariana es uno de sus roles más complejos.

"Me ha retado en muchas cosas.

Primero que nada porque cuando conoces a un personaje como individuo y no sabes que existe gente así, pues es muy 'shockeante'. Uno siempre quiere pensar que la gente es buena y bien intencionada y cuando profundizas en un ser tan complejo como ella, es sorprendente.

"Porque ni siquiera podrías decir que es mala: ella tiene demasiados problemas psicológicos para llegar a hacer todo lo que hace y luego se autoflagela.

Además tiene esta doble moral, entonces ha sido aprender que hay gente así y es muy fuerte de interpretar", compartió.