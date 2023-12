Pone Amanda Bynes pausa a su podcast

Associated Press / El podcast era su regreso a los medios después de haber estado internada en un centro psiquiátrico

Ciudad de México.- Amanda Bynes anunció que le pondrá una pausa a su podcast debido a que no pudo conseguir como invitados especiales a estrellas como Drake, Post Malone y Jack Harlow.

A una semana del primer episodio del proyecto Amanda Bynes & Paul Sieminski: The Podcast, la ex estrella de Nickelodeon decidió dejarlo a un lado, argumentando a TMZ que no considera hablar sobre su carrera artística o problemas de salud mental.

La actriz destacó en un video publicado en redes sociales que pausará el podcast, sin importar que ha registrado buena recepción de su público, pues no ha logrado conseguir a estrellas de la música de la talla de Drake.

"Aunque al podcast le está yendo muy bien y la respuesta ha sido excelente, voy a hacer una pausa por ahora. No podemos conseguir el tipo de invitados que me gustaría en el programa, como por ejemplo Jack Harlow, Drake o Post Malone", dijo.

Bynes añadió a TMZ que el podcast tenía el propósito de exponer historias divertidas y datos sobre las carreras artísticas de los invitados, quienes, como en el primer episodio con un tatuador, le ayudan a hacer interesante la charla.

La intérprete de Penny Pingleton en Hairspray había vuelto a ser tema de conversación por el estreno de su podcast, luego de haber pasado por problemas de salud mental a principios de año.