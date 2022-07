Pone el mexicano Camilo Lara su sello a Hollywood

CDMX.- Tras estrechar relación profesional y amistosa con el músico Michael Giacchino en el filme Coco, Camilo Lara obtuvo la propuesta de colaborar nuevamente con él para el filme Thor: Amor y Trueno, en el cual realizó la tarea de programación, ejecución y supervisión de sintetizadores.

Conocido por su grupo Instituto Mexicano del Sonido (IMS), Lara comentó que, además de su admiración por Giacchino, lo une a él una profunda pasión por la música para cine y un gusto por los géneros variados.

"Nos conocimos hace unos años y nos dimos cuenta de que hay mucha afinidad (en gustos musicales). Seguimos hablando y me hizo la propuesta de que trabajáramos juntos nuevamente.

"En enero de este año nos juntamos, me invitó y ya con su trabajo de score, de tener la música de orquesta, me ocupé de toda la programación, de sintetizadores. Fue muy emocionante porque el score es muy imponente".

Thor: Amor y Trueno, estelarizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman, ya superó los 300 millones de dólares en taquilla y ha sido considerada una de las mejores entregas de Marvel.

Este filme, comentó el autor de canciones como "Alocatel" y "El Micrófono", representa un esfuerzo titánico de un equipo innumerable y un despliegue de talento en total amplitud.

"Michael es de los mejores compositores, y como él, el equipo es fabuloso. La orquesta grabó todo en Abbey Road, que es legendario. Michael es de las grandes joyas de Hollywood, probablemente el más importante de estos tiempos.

"Tras habernos visto en Los Ángeles, fuimos haciendo todo a distancia, con la magia de la tecnología. Yo, en mi estudio (en Ciudad de México), y luego continué con el proceso, todo en conjunto con él. Me encantó participar en este filme, lo acabo de ver, ¡es espectacular!".

Más que un toque mexicano, dijo Camilo, el filme tiene talento nacional y eso forma parte de una industria que se ha abierto a darle oportunidad a quienes prueban su valía.

"Fue un trabajo intenso, muy duro, como de mes y medio. No es que uno esté ahí día y noche, porque hay demasiadas cosas pasando. Estoy en otros proyectos y era alternar, pero darle la importancia, siempre.

"Mi trabajo fue programar lo que va encima, ya con el score de música clásica, y grabo los sintetizadores, es decir, todo lo que no es orquesta. Y me siento feliz con el resultado", apuntó el hermano de Marcello Lara (Moderatto) y Leoncio (Bon y Los Enemigos del Silencio).

Camilo dijo que tras la experiencia que ha tenido en el área de música para material audiovisual, como Gentefied, Home: Casas Innovadoras y Bronco, Un Éxito Indomable, está encaminado por este rumbo y va a alternarlo con sus shows personales.

"No dejo ni las producciones ni los remixes, pero (crear música para cine y series) sí ha sido algo que me ha cautivado y me gusta mucho. De hecho, estoy en unos proyectos, algo que viene (para Apple TV+, HBO y Marvel), y sí me veo profundizando en esto".

Su misión en la creación de bandas sonoras forma parte de su idea de integrarse a un equipo que tiene una visión de trabajo en conjunto.

"Regularmente te llaman porque tienes un sabor, un sonido, una sensibilidad, y lo que tienes que demostrar es ese sabor, por qué te llamaron y qué aportas, es muy emocionante. Un gran desafío", concluyó.