Pone Santa Fe Klan toque mexicano a Wakanda

Reforma

Ciudad de México.- Más que orgulloso del ascenso que ha seguido su carrera es como se dijo Santa Fe Klan al hablar de la canción "Soy", que forma parte del soundtrack de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre.

"Creo que conecta al mero cien, todo lo que digo tiene que ver con lo que se va a mirar ahí (en la cinta). Siento que represento a mi raza de México en la letra. Cada nota está diciéndonos que soy de México, y estoy bien feliz, bien agradecido con toda la gente de Marvel, con los productores de la película, con el equipo de producción", dijo Santa Fe Klan en conferencia de prensa virtual.

El rapero de 22 años llegó a este proyecto invitado por el supervisor musical de la nueva entrega hollywoodense, el mexicano Camilo Lara, quien está trabajando de la mano del creador de la banda sonora, Ludwig Göransson.

"Yo feliz porque estoy en una etapa de mucha inspiración, mucho cansancio, pero no me importa que ande como ande, que si estoy triste, no importa, lo hago. Yo me encargo de hacer música y la hago", puntualizó el intérprete de "Debo Entender".

El proceso creativo de Santa Fe Klan

Ángel Jair Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, escribió la letra del tema, el cual ya está disponible en plataformas digitales. Antes de grabarlo, conversó con varios integrantes del equipo creativo del filme.

"El productor me estaba explicando exactamente cómo iba la película, me decía cómo iban a ser unas escenas, para yo imaginármelas, y le metí parte de mi coraje, de mis ganas de salir adelante, de mis ganas de sacar a mi gente de México adelante. Todo lo que digo ahí, lo siento yo.

"Hay un momento en el que pienso que ya no nos acordamos quiénes somos, que se vivieron tantas cosas que nos cambiaron la mente, vivimos con el celular en la mano, las religiones, los pensamientos. La neta si cuidamos al mundo y nos organizamos todos, a todos nos va a ir bien, pero yo quiero representar a mi México y decir que estoy cansado de tanta pobreza, de tanta gente mala, para que la gente se ponga las pilas, que vean que aquí estamos y quienes somos de verdad", puntualizó el músico, que estrenará su disco Mundo el 11 de agosto.

Pantera Negra: Wakanda Por Siempre tiene previsto llegar a cines en noviembre de este año.