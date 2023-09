Ponen a la venta icónico auto de lujo de Britney Spears

El auto que Britney Spears condujo durante, quizás, el año más catastrófico de su vida ahora está a la venta, reportó TMZ.

"El vehículo icónico es el Mercedes-Benz CLK350 negro 2006 de Britney, y ha estado en exhibición en el Volo Auto Museum en Illinois desde 2011, pero ahora tiene un precio de 70 mil dólares.

"El convertible deportivo alguna vez fue conocido como el vehículo más peligroso en las calles de Los Ángeles, porque es el que conducía Brit en 2007 cuando su vida comenzó a salirse de control", describió el portal.

Aunque no se trata de un modelo único, lo que este auto significa es lo que le da valor extra. Cuando la vida de la llamada "Princesa del Pop" llegó a un punto crítico, en enero de 2008, la sacaron de su casa en ambulancia, la trasladaron a un hospital y ese mismo año la pusieron bajo una tutela que permaneció vigente hasta 2021.

El auto ha pasado por momentos difíciles y ahora Volo está buscando dueño para la pieza de la histórica estrella pop.

The car Britney Spears was always seen driving around in during 2007 is now up for sale!

— TMZ (@TMZ) September 23, 2023