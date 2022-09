Popularidad de Will Smith se desploma del top ten

CDMX.- La popularidad de Will Smith cayó brutalmente tras la bofetada que protagonizó el actor contra Chris Rock en la ceremonia de los Óscar 2022.

De acuerdo a Variety, Q Scores informó que antes del escándalo Smith se ubicaba constantemente entre los 5 o 10 actores mejor calificados de Estados Unidos, junto a famosos como Tom Hanks y Denzel Washington.

No obstante, tras la bofetada el Q Score positivo de Smith se desplomó de un estelar 39 a 24, mientras que su calificación negativa subió a 16 o 17 puntos.

"Es un declive muy significativo y precipitado", dijo Henry Schafer, vicepresidente ejecutivo de Q Scores.

Dicho acto también provocó que la imagen pública de su esposa Jada Pinkett Smith se viera afectada; su puntaje positivo bajó de 13 a 6 y su puntaje negativo saltó de 29 a 44.

Por su parte, el comediante Chris Rock no tuvo ningún efecto, pues sus puntuaciones positivas y negativas se mantuvieron en 20 y 14, respectivamente.

Cabe recordar que, Will Smith, de 53 años, fue declarado una persona non grata por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y durante 10 años no podrá asistir a eventos del gremio.

"La Junta (de Gobernadores) ha decidido, por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a cualquier evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia", anunciaron.