Por desacuerdo familiar traen cuerpo de Nicandro Díaz a CDMX

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Como la familia de Nicandro Díaz no se puso de acuerdo sobre la cremación, su todavía esposa, Cynthia, y sus hijos mayores, Nicandro Jr. y Victoria, decidieron traer su cuerpo de regreso a Ciudad de México para velarlo a partir de hoy.

Tras el aparatoso accidente que sufrió el domingo pasado en una moto en Cozumel, cuya gravedad derivó en su muerte el lunes, el cuerpo del realizador de telenovelas volverá hoy por la madrugada y los servicios funerarios serán en una agencia de la Colonia del Valle.

"Declinaron hacer la cremación porque muchas personas les pidieron el funeral y quieren estar sus hijos y sus personas más cercanas", comentó una fuente cercana a la familia.

También confirmó que fue Mariana Robles, actriz de doblaje, quien iba acompañando a Díaz cuando se dio el accidente, y aunque el productor no estaba divorciado, ella sí era su novia desde hace varios meses.

"Ella era muy cercana a él, no así con la familia, por eso firmó todos los documentos de testimonio del accidente, fue revisada de los raspones y golpes que tuvo y dejó todo en manos de la familia", indicó la fuente.

Robles se despidió oficialmente de Díaz ayer por la mañana, con un post en su cuenta de Instagram que decía "Dueles mucho", acompañado de la canción "Only Love Can't Hurt Like This", de Paloma Faith.