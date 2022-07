Por el Latin Grammy a Lupita Infante la acompaña El Fantasma

CDMX.- Tanto empuje ha tenido el género regional mexicano en la industria musical, que los Latin Grammy Acoustic Sessions 2022 tuvieron su primera sesión con este estilo.

El Fantasma fue el artista estelar y tuvo como invitados de honor a Los Dos Carnales y Lupita Infante.

A finales de junio, los cuatro artistas se reunieron en el vestíbulo de El Cantoral para grabar en directo su sesión acústica, la cual tomó un día completo de trabajo.

La transmisión está programada para emitirse el viernes 22 de julio a las 20:00 horas (tiempo de México), en colaboración con Meta, o Facebook, y en la página de los anfitriones.

"Gracias a Dios, y al gusto del público, los que nos dedicamos a este género no pasamos de moda y no dependemos sólo de un canal, sino del streaming, de las redes sociales, de estar atentos, en cada detalle, a lo que nos piden los fans.

"Y, ¿qué mejor que hacerlo con gente a la que quiero y respeto? Los Dos Carnales son mis brothers, son personas a la que les tengo todo el respeto y el cariño del mundo. Y ¿qué decir de Lupita? Sí creo que en este medio es muy competido que las mujeres tengan un espacio digno, y siempre que yo pueda, apoyaré a mujeres tan talentosas como ella", dijo Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, en entrevista.

Durante casi cuatro horas, los músicos se dedicaron a grabar las entrevistas y los promocionales de la sesión que realizaron para expandir sus horizontes musicales ante la comunidad que tiene identificada a la firma del Latin Grammy.

El Fantasma, quien captó la atención del personal del lugar, de los directivos, y de varios de los integrantes del staff, se tomó unos tequilitas edición especial, para relajarse y "hacer tiempo". Todo su equipo se refiere a él como "Fanta": ni Alexander ni Fantasma.

Imanol y Poncho Quezada, los coahuilenses que forman Los Dos Carnales; y Lupita, quien participó en La Voz México, en el 2017 y es nieta de Pedro Infante, expusieron su sentir sobre la música vernácula.

"Es muy importante que haya plataformas y canales de difusión para nuestra música, y yo traigo las rancheras en la sangre. Me he dedicado toda la vida a perfeccionar mi técnica, mi estilo, y me siento muy orgullosa de que como mujer poco a poco se me vayan abriendo las puertas", contó la cantante nacida en California.

"Nosotros venimos desde muy abajo, y sinceramente, estamos agradecidos, más que nada, con el público. Sin el público jamás estaríamos aquí. Es fundamental saber que el mariachi, el grupero, el regional, cualquier género mexicano, tiene todo para ser conocido en el mundo y poco a poco, eso sucederá", dijo Imanol.

Durante la presentación, en la que cantaron en directo, El Fantasma interpretó su éxito internacional "Fuera de Servicio", además de "El Circo", "En el Camino" y "Tu Derrota". Invitó a Lupita a cantar con ella "Agarra tu Camino" y a "sus carnales", la de "Cabrón y Vago".

A la dupla norteña, que también sumó a Armando Hernández en el bajo y a Kevin Montemayor en la batería, le tocó interpretar también "El Envidioso" y "Vida Ventajosa".