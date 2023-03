Por el momento no busca 'Princesa Tibetana'

Monterrey, N.L.- Erik Rubín y Andrea Legarreta son ahora una ex pareja que decidió poner fin a su relación "amándose" luego de 22 años de matrimonio, pero ahora que están separados, ¿acaso el ex Timbiriche está listo para volver a enamorarse?

"No, no, no, la verdad es que ahorita no pienso en eso", aclaró un Erik muy seguro a su llegada para presentarse en el 90's Pop Tour.

"Esto es una transición que estamos haciendo precisamente para ver qué pasa con nosotros como pareja, entonces, primero es eso. La verdad es que ahorita no estoy pensando en nada ni en nadie".

Con la mejor de las actitudes, el intérprete de "Princesa Tibetana" detuvo su paso para conceder una entrevista en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en la que dejó claro que aún no inician el divorcio.

"A ver, de una vez voy a hablar de eso, porque me imagino que es algo a lo que van. Lo de Andrea y lo mío es algo que venimos platicando desde hace más de cinco meses. Nosotros, de alguna manera, ya lo habíamos asimilado, obviamente la parte de cuando se hace público es la complicada porque pues la gente opina, dice e inventa, pero la verdad es que nosotros estamos bien. En casa estamos bien, y tenemos una gran relación", expresó.

¿Ustedes no han firmado el divorcio aún, legalmente?, se le preguntó.

"No, no", respondió.

Tan bien se llevan los ahora "ex", que la semana pasada la conductora de Hoy acompañó a Erik a la celebración del cumpleaños de su papá, José Ángel Rubín.

"Es que somos familia y lo vamos a seguir siendo", afirmó el cantante.

Confirmó además que se avecina un proyecto laboral en el que estará junto a Legarreta.

"Vamos a trabajar juntos, no es un rompimiento, es una transición en la cual nosotros estamos viendo también en dónde estamos parados. Y es una sugerencia que seguimos de una terapia", compartió.

A su llegada, el cantante de 52 años fue reconocido por hombres y mujeres que se acercaron a él para tomarse la fotografía del recuerdo.

Y con una sonrisa accedió a posar con todos.

"(Rompimos) con mucho amor, y no estamos tratando de convencer a nadie, es lo que hay. La verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. No hay terceros, no hay nada oscuro, no hay mala onda, al contrario, hay mucho amor, afortunadamente de gente linda que nos ha apoyado, de familiares, pues sabemos que vamos a salir adelante de esto", indicó con mucha tranquilidad.

En este viaje a Monterrey para despedirse del 90's Pop Tour, Erik aclaró que todos en su casa están en paz.

"Mis hijas están tranquilas. Son niñas inteligentes, amorosas, con las cuales ya lo habíamos platicado desde hace tiempo. Fueron las primeras en darnos su apoyo, su comprensión", señaló. "Lo importante es que ellas ven que somos dos personas que nos amamos y que estamos esperando lo mejor para todos".

Lamentó el rompimiento de Galilea Montijo con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio.

"Qué te digo, solamente ellos como pareja sabrán su historia, el por qué. Yo la quiero mucho, tenemos muy buena relación, es algo de lo cual yo tampoco sabía. Esperemos que todo sea de la mejor manera", expresó.

De lo que Erik prefirió no hacer declaraciones fue en torno a la demanda que planea hacer Legarreta contra Alfredo Adame por los supuestos ataques y mentiras que el actor y su ex compañero de Hoy ha dicho de ella.

"Imagínate lo que siento, pero todo cae por su propio peso, y tarde o temprano las cosas van a caer y van a tener que responder quien haya hecho daño", dijo.

En lo laboral, Erik declaró que vive una buena racha.

"Mi carrera ha sido toda así, he pasado por diferentes etapas, y ahorita sin duda ha sido una época muy buena, muy generosa en todos los aspectos. Estoy cosechando lo que he trabajado durante muchos años a nivel de empresario, productor y cantante", aseguró.