Por fin estrena en cines 'La Mujer del Puerto', de Ripstein

Ciudad de México.- Mejor tarde que nunca... 32 años después de haberse exhibido en el Festival de Cine de Cannes, el drama La Mujer del Puerto, drama incestuoso de Arturo Ripstein, se estrenará por fin y formalmente en cines mexicanos.

"Alguna vez me preguntaron: '¿Usted para quién filma?' Y yo, muchachito majadero y tozudo, dije: 'Filmo para mí'. Y tiene un poco de verdad, porque mi auditorio suelo ser yo, pero lo que me importa es que, a pesar de mí, quiero que se vea la película. Es muy cursi, es una especia de acto de amor para que la obra se transmita y me da gusto saber que se va a estrenar", señaló el cineasta en entrevista.

La película, escrita por Paz Alicia Garciadiego, se proyectará en salas a partir del 24 de agosto en una versión restaurada y remasterizada.

Es la tercera adaptación mexicana del relato "Le Port" de Guy de Maupassant, tras los filmes homónimos de Arcady Boytler y Raphael J. Sevilla, de 1934, y de Emilio Gómez Muriel, de 1949.

Básicamente, el largometraje expone la precariedad con que una mujer vive, obligada por su madre a prostituirse, en un puerto donde reina la desesperanza.

Perla (Evangelina Sosa) y "El Marro" (Damián Alcázar) se conocen y ella se entregará a él por amor, para descubrir minutos después que son hermanos.

Su madre, Tomasa, encarnada por Patricia Reyes Spíndola, simplemente resulta una carga emocional para todos.

"El cuentito de Maupassant son ocho páginas, es corto, equivale a una secuencia. (Ellos) terminan de coger, el marinero y la puta, y se levanta y conversan y descubren que son hermanos y ambos lloran. Es una secuencia, nada más", detalló Garciadiego.

El reparto de su película incluía a Jorge Fegán, Alonso Echánove, Alejandro Parodi, Ernesto Yáñez, Juan Pastor y Paco Mauri.

"Ya se murieron casi todos. Hay tres vivos. Evangelina se retiró, creo que es chef y trabaja fuera de la ciudad de México. Con Patricia hemos trabajado en prácticamente casi todas (sus cintas).

"Con Damián casi no hemos coincidido, aunque de pronto que nos encontramos. La última vez fue en un mercado, comprando rábanos. Me dijo: 'Ripstein, tengo ganas de volver a trabajar contigo'. Y me sorprendió, porque yo ya no estoy en sus ligas, y me pareció generoso que me lo dijera", relató el director de Profundo Carmesí y El Diablo entre Las Piernas.

La Mujer del Puerto, que fue muy bien recibida por la crítica en 1991, es una narración que manifiesta drama y tristeza, lo cual quería resaltar la pareja creativa y sentimental.

"Pero es con un final feliz, feliz, feliz, como se dice ahora", señaló la esposa de Ripstein.

Recordaron que quisieron hacer su propia versión del cuento de Maupassant, sórdida, como es su estilo, tras una discusión con un amigo sobre cómo el cine mexicano había colaborado a dar una imagen falsa del País.

"No tenemos cuatro estaciones ni somos un cuerno de la abundancia, ni el campo es una arcadia, ni los ranchitos floridos. Ese amigo nos dice: '¿Cómo sería una película del cine de oro mexicano, pero con la imagen de ustedes, una película chamagosa'? Esa fue la palabra que usó, y la hicimos", dijo Garciadiego.

Póster al gusto Arturo Ripstein recordó que La Mujer del Puerto, a principios de los 90, fue promocionada con un póster con la imagen de Evangelina Sosa con un barco de fondo, el cual le pareció horrible.

"Lo mandó hacer un coproductor gringo, la hizo a su arbitrio. Y esta vez es un póster de (el diseñador) Alejandro Magallanes, espléndido. Vio la película, hizo un trabajo a conciencia. Normalmente los pósters de mis películas, en mi primera etapa, eran obras horripilantes y demoniacas", dijo Ripstein con humor.