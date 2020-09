Por qué buscan detener a Laura Bozzo

Ciudad de México.- En el año 2019, el Congreso de la Ciudad de México entregó a Laura Bozzo un Doctorado Honoris Causa y la medalla Benito Juárez supuestamente por su labor en defensa de los derechos de la mujer.

Bozzo en ese momento se dijo "emocionada".

La medalla le fue entregada por su supuesta trayectoria de servicio a la comunidad dentro de los principios y valores contenidos en la Carta de las Naciones Unidas (ONU) que coincide con lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, respeto a los derechos humanos y solidaridad internacional.

Meses después, la polémica peruana tuvo que regresar el Doctorado.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Bozzo manifestó: “Yo ese doctorado me lo paso por la cabeza. Yo soy doctora por méritos propios”.

Posteriormente, la presentadora arremetió contra Francisco Javier García Ramírez, vocero del Consejo Doctoral Mexicano, quien en otras ocasiones demostró su descontento por dicha distinción.

"Los doctorados no me interesan para nada y sobre todo si se va a causar que gente que no existe, como este infeliz, venga a decir que yo me quiero colgar”.

Finalmente, Bozzo declaró: “El doctorado yo lo mandé devolver, no me interesa, no lo tengo y no lo quiero, que se lo quede ese señor”.

García Ramírez, por su aprte, además del descontento, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las instituciones que otorgan Doctorados Honoris Causa como el concedido a Laura.

Según publicó Mienio, la denuncia busca terminar con el “mercado negro” de los doctorados entregados de manera apócrifa a cambio de donativos.

Hoy, un juez federal frenó la ejecución de cualquier orden para detener a la conductora.

María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la medida cautelar.

Esa suspensión provisional significa que Bozzo no podrá ser detenida a menos que exista una orden de aprehensión en su contra por algún delito que merezca prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se le fijó una garantía de 100 mil pesos que deberá cubrir en los próximos cinco días, o de lo contrario la suspensión dejará de tener efecto.

