¿Por qué detuvieron a Natanael Cano en Los Ángeles?

Tomada de Internet

Un video que circuló en redes sociales mostraba al cantante Natanael Cano -el mismo que tuvo un enfrentamiento hace semanas con Pepe Aguilar- siendo esposado en el aeropuerto de Los Ángeles, junto a otro joven que resultó ser su hermano.

De inmediato comenzó a circular una versión según la cual el intérprete de corridos tumbados fue detenido por un percance en ese lugar, a donde llegó procedente de Miami.

Diversas versiones se desataron sobre los motivos del arresto, que al parecer no pasó a mayores, pues Natanael horas después compartió material en su cuenta de Instagram sin hablar sobre su percance.

David Valadez, reportero de El Gordo y la Flaca, fue uno de los primeros en compartir en su cuenta de Instagram el material.

Se dijo en una primera instancia que el arresto habría sido por manejar en estado de ebriedad.

Horas más tarde Valadez explicó que el incidente se debió a que Natanael y su hermano no traían cubrebocas y comenzaron a ser interrogados por la policía del lugar cuando estaban por abandonar el aeropuerto. “No siguieron las reglas de las autoridades y fue por ello que les pusieron las esposas”.

En ese mismo sentido habló Javier Ceriani en el programa Chisme No Like. “Fue un altercado por la mascarilla, la policía los interrogó, no hubo cargos, no hubo denuncias. Simplemente puso orden al caos que estos chicos armaron por una pelea por la mascarilla”.