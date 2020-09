¿Por que Luismi es tendencia?

Ciudad de México

Aunque los organismos constituidos tienen una larga y puntual lista de los Días Internacionales de esto y de lo otro, como hoy que se celebra el Día Internaciona de la democracia, las redes sociales se comportan de muy especial manera y decidieron que escuchar a Luis Miguel era lo apropiado. Así que se volvió tendencia el "Día de escuchar todo el día a Luismi".

"Todo el #15DeSeptiembre con música de LuisMi porque pues México en la piel", pugnan.

"Se imaginan que Luismi hiciera un live hoy con Mariachi? Sería un momento histórico"

"Nada como preparar para este #15DeSeptiembre un pozole vegetariano-vegano con música de fondo de #Luismi ¡Viva México!"

El súbito trending topic de Luis Miguel se une a una denuncia que interpusieron hace unos días por el paradero de su madre, Marcela Basteri, y la aparición de la segunda temporada de su serie biográfica, programada para el próximo año.

Escribió en estas páginas de Excélsior en su columna, Gustavo Adolfo Infante:

Aunque estamos hablando de la estrella número uno del mundo de la música en español, las cosas han estado complicadas para la elaboración de la historia, pues en la primera parte mostraban a un Luis Miguel casi casi como san Martín de Porres, bueno, víctima, fiel y exitoso. Y aunque la verdad algunas de las cosas sí coinciden, otras definitivamente no.

Por un lado sabemos que infancia es destino, ¿o no? Y todo hace indicar y parecer que Luisito Rey era un tipo siniestro, perverso y maldito que lo hizo sufrir en demasía a él y a sus hermanos. Por otro lado muestran a las mujeres (a todas) como rogonas, busconas, golfas y facilitas; a ninguna se le da un lugar importante, cosa que me parece de poca caballerosidad, pues no le quita nada decir si las amó o no las amó, si les rogó o no, pero ahí él era siempre víctima de las circunstancias, de las mujeres y ni hablar de los amigos, unos aprovechados, mentirosos, intrigosos, envidiosos, chismosos, poco solidarios, por decir lo menos.

Por ejemplo, Aracely Arámbula dijo en el aeropuerto que del papá de sus hijos ni sus luces, que no les da dinero, que no los ve, nunca los llama y bla bla bla bla. Lo que sabemos de este señor es que lo único que a él le interesa es él mismo.

Cuando llegó a Los Ángeles a la premier de su nueva novela le dio alzheimer y ya no quiso contar nada, es más, canceló todo contacto con los medios.

Déjenme les digo que la gente que lo conoce de años, empresarios de Acapulco, comentan que el cantante está insoportable, tan es así que a uno de apellido Antúnez, a quien invita a sus giras y de reventón, le costó el matrimonio y, me dicen, la esposa de este señor es la única que odia a Luis Miguel.

Por otro lado, una familia de restauranteros acapulqueños refieren que los invita a sus giras por Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York y cuando estos llegan a esas ciudades, Luis Miguel no vuelve a responderles el teléfono, es decir que los hace gastar en viaje y perder su tiempo y a la hora de la hora no les responde las llamadas.

Parece que don Luis Miguel sigue siendo el número uno en español, para mi gusto, pero qué tipo tan difícil para poder convivir con él.

En tanto llega la segunda temporada, disfrutemos de este sorprendente 15 de septiembre, el Día de escuchar todo el día a Luismi.

