¿Por qué Ximena Navarrete no quiso dirigir Miss Universo?

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hace unos días, se anunció la salida de Lupita Jones como directora de Miss Universo en México, quedando en su lugar Cynthia de la Vega, de Nuevo León.

Sin embargo, muchos se preguntaron por qué Ximena Navarrete o Andrea Meza, quienes sí han sido coronadas en el certamen a nivel mundial, como en su momento Jones, no tomaron la batuta.

Estas inquietudes, llegaron directamente a Navarrete, a través de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó la famosa en Instagram y esto fue lo que respondió:

"¿Qué por qué no quise?, la verdad es que nunca he querido, desde que gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto, que si quisiera tomarlo, que quisiera la franquicia, que si hubiera querido ser la directora.

"Mi objetivo siempre fue ganar Miss Universo y creo que si fuera directora nacional estaría obsesionada con hacer que alguien más gane y no tengo tiempo de eso en este momento, creo que es un trabajo que requiere de muchisisísima presencia y yo en este momento no puedo porque estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es muy importante", manifestó la también actriz de 35 años, quien se encuentra disfrutando de su etapa como mamá.

La jalisciense fue coronada Miss Universo en 2010, mientras que Andrea Meza, de 29 años, originaria de Chihuahua, obtuvo este título en 2020 y Lupita Jones, de 56 años, nacida en Mexicali, Baja California, se coronó en 1991.

Hasta ahora, solo estas tres mexicanas han alcanzado el título de Miss Universo.

En la dinámica, los seguidores de Ximena Navarrete también pidieron su opinión sobre las denuncias públicas de violencia contra Jones.

"No me gusta hablar mal de nadie, creo que cuando hablas mal de alguien dice mucho más de ti mismo que de la otra persona. Yo no tengo absolutamente nada qué hablar, lo único que puedo decir y reconocer es que Lupita es una mujer que durante más de 30 años ha creado una plataforma, a mi gusto, basada desde la integridad, que a muchas mujeres nos ha permitido alcanzar nuestros sueños.

"No todas han ganado Miss Universo, pero muchas sí han hecho una carrera a partir de esta plataforma. Por esa razón y por ser la primera Miss Universo mexicana, merece mi respeto. Si en algún momento yo he querido platicar con ella lo he hecho directamente, porque creo que así se hacen las cosas", dijo.

Cynthia de la Vega, de 32 años, la nueva directora de Miss Universo México, fue elegida para representar a México en Miss Mundo 2011, pero por diferencias con Lupita Jones, tuvo que declinar.

Aunque no se aclararon los desencuentros entre ambas, De la Vega se dedicó a dirigir el concurso estatal Miss Nuevo León durante siete años. Representó a México en Miss Supranacional 2016, en el que obtuvo el puesto número 13.

En noviembre de 2020, la regia fue parte de un grupo de ex reinas de belleza que apoyaron la denuncia pública de violencia simbólica que hizo Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, contra Jones.