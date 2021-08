¿Porqué operaron de emergencia a 'Pepillo' Origel?

Ciudad de México.- Tremendo susto se llevó Juan José Origel tras ser hospitalizado de emergencia y ser intervenido quirúrgicamente a causa de dos hernias que tenía, pero se encuentra en recuperación, según lo informó el conductor.

La noticia se regó como pólvora cuando Martha Figueroa publicó el avance del programa “Con Permiso”, el cual es transmitido por Unicable y que realiza cada semana con “Pepillo” Origel, pero en esta ocasión mostraba una foto en la que aparecía su amigo en una cama de hospital.

Ese mismo video fue posteado en las redes del presentador de televisión y en YouTube escribió: “Me puse muy mal”, pero no dio más detalles al respecto.

¿Qué sucedió con “Pepillo” Origel?

En el programa “Con Permiso”, Origel dijo en un video grabado que se encontraba bien, pero que lo habían hospitalizado y le habían practicado una cirugía de emergencia porque tenía una hernia, pero al estar realizando la operación, le encontraron otra.

"Estoy en León, de urgencia me operaron, (de) una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino, pero aquí estoy. Ya para la próxima semana espero estar de cuerpo entero”, expresó.

El mismo viernes, la periodista Angélica Palacios reveló que habló por teléfono con “Pepillo” y él mismo le comentó que ya había salido del hospital y se estaba recuperando en su casa, pero se sentía adolorido y no podía darle una entrevista más formal.