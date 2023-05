Posa Carlos III en retrato con futuros herederos a la corona

A unos días de la ceremonia de coronación, el Palacio de Buckingham publicó un retrato del Rey Carlos III acompañado de los futuros herederos a la corona.

La imágen tomada en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham muestra al monarca británico acompañado de los Príncipes Guillermo y Jorge.

Con todas sus galas reales, Carlos III posó con la Túnica del Estado, la Corona del Estado Imperial y sosteniendo el Orbe del Soberano y el Cetro del Soberano con la Cruz.

Una túnica ceremonial fue la vestimenta de Guillermo, mientras que Jorge utilizó su uniforme de paje del servicio de coronación.

El fotógrafo Hugo Burnand fue el encargado de capturar la imágen y señaló que era importante en representación de la monarquía.

"Investigué mucho en los archivos de coronaciones pasadas y no vi ninguna imagen anterior de la línea de sucesión.

"Hay mucha formalidad en esa imagen. Pero creo que he logrado mostrar la esencia de los individuos al mismo tiempo, lo que para mí lo convierte no sólo en un documento histórico, sino también en un retrato", aseveró Burnand en entrevista con la revista Hello!.

Esta es la primera vez que Carlos III, Guillermo y Jorge posan sin compañía de Isabel II.

"Si bien hemos visto fotos de la Reina, el Príncipe Carlos y el Príncipe Guillermo y el Príncipe Jorge, nunca los hemos visto en la sala del trono con todas las insignias", agregó Burnand.