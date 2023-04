Posa Rachel McAdams y pide que no editen los vellos de su axila

Tomada de Internet

Ciudad de México.- La actriz Rachel McAdams, ha sido noticia recientemente por una controvertida sesión fotográfica para Bustle. Esto debido a que decidió no depilar los vellos de sus axilas, dejando que fueran visibles en las fotos e incluso pidiendo que si los editaban, fuera solo mínimamente.

La decisión de McAdams de mostrar sus vellos de axila es una declaración poderosa, puesto que usualmente se espera que las mujeres se depilen todo el cuerpo para lucir “limpias” y “femeninas”. Haciendo ver además que no retirarlos es “sucio” y “no atractivo”. Por esto, muchas se sienten obligadas a depilarse para evitar ser juzgadas.

Sin embargo, Rachel está desafiando esa norma, demostrando que es completamente natural tener vellos en el cuerpo y que es aceptable si alguien decide no depilarlos o si desean mostrarlos con seguridad, como ella misma lo hizo. Es una forma de celebrar la diversidad corporal y de decir que no hay una forma “correcta” de mostrarnos ante el mundo.

La actriz de 44 años, quien tiene dos hijos con su pareja, Jamie Linden, comentó al medio que: “En esta sesión estoy usando ropa interior de látex. Pero he tenido dos hijos. Este es mi cuerpo y creo que es muy importante reflejarlo en el mundo”.

“Está bien lucir lo mejor posible, esforzarse y estar saludable, pero eso es diferente para todos“, agregó. Esta actitud de aceptación y amor propio es algo que muchos de sus fanáticos han aplaudido y animado, ya que la idea es que todos logremos sentirnos así de cómodos en nuestros cuerpos, sin necesidad de cambiar cómo es naturalmente.

Por otro lado, en la entrevista admitió sentirse aún “culpable” por alejarse de Hollywood por dos años, justo en el apogeo de su carrera, para intentar “mantenerse cuerda” y no sucumbir frente a la gran presión que se le imponía regularmente.

“Me sentí culpable por no capitalizar la oportunidad que se me estaba dando porque sabía que estaba en un lugar muy afortunado. Pero también sabía que no encajaba con mi personalidad y lo que necesitaba para mantenerme cuerda“, indicó.

Aún así, generalmente mira en retrospectiva y se da cuenta que: “Era la persona adecuada para eso”.