Posponen pelea por golpe de Trejo a Adame

Ciudad de México.- El "Ajuste de Cuentas", pelea programada entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se pospone, así lo aseguró el actor esta tarde.

El también conductor y el cazafantasmas se enfrentarían cara a cara, luego de varios años de desencuentros y dichos entre ambos.

No obstante, durante la conferencia de prensa llevada a cabo el miércoles, para dar los detalles del encuentro, Trejo agredió con una botella a Adame, causándole una herida en la ceja izquierda.

Por ello, acudió este jueves a presentar una denuncia contra su agresor ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y a consecuencia, el encuentro cara a cara queda suspendido.

"(Vine a levantar) una denuncia penal por lesiones calificadas, es una herida de 5 centímetros, muy profunda, me pusieron cinco puntos internos, cuatro puntos externos.

"Los internos se absorben de 90 a 120 días, los externos entre 5 semanas, seis semanas, me los quitan en siete días, pero para que empiece a cicatrizar y todo tardan de cinco a seis semanas y va a dejar lesión en la cara o cicatriz y bueno, fue artero el ataque con premeditación, alevosía, ventaja y todo lo necesario para que le vaya muy mal a ese cuate", expresó al llegar a la Procuraduría.

"Ajuste de Cuentas", un combate de artes marciales entre los involucrados, estaba programado para el 2 de agosto en el Foro 260.

*Con información de María Cristina Hernández y Fidel Orantes.