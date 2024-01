Post Malone y Reba McEntire se suman al Super Bowl LVIII

Cd. de México.- Post Malone, Reba McEntire y Andra Day se han sumado a los artistas que se presentarán en el Super Bowl LVIII, que se disputará el próximo 11 de febrero, desde el Allegiant Stadium.

De acuerdo con información oficial de la NFL, los famosos anunciados formarán parte de la ceremonia previa al partido de futbol americano, donde McEntire entonará el himno nacional de los Estados Unidos, Malone cantará el tema "America the Beautiful" y le seguirá Day con una interpretación de "Lift Every Voice and Sing".

Los números musicales previos al partido y al tan esperado show de medio tiempo de Usher, contarán con la interpretación de los mismos en lenguaje de señas, el cual contará con el respaldo de la Asociación Nacional de Sordos y la participación del actor de CODA, Daniel Durant, la actriz y bailarina Anjel Piñero, y el actor Shaheem Sanchez, según informó Variety.

El espectáculo que prepara Usher para deleitar a los aficionados del futbol americano, y de la música, está siendo producido por DPS con Roc Nation y Jesse Collins, con Hamish Hamilton y Jay-Z en la dirección. Se tratará del performance más grande en la carrera del intérprete de "DJ Got Us Fallin' In Love".

"Más allá de su canto impecable y su coreografía excepcional, Usher descubre su alma. Su extraordinario viaje lo ha impulsado a uno de los escenarios más grandiosos del mundo. No puedo esperar a ver la magia", dijo Jay-Z en un comunicado al anunciar que estaría trabajando con la estrella.