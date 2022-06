Potrillo no se disculpa y sigue pleito con 'Simi Potrillo'

Reforma

Guadalajara.- Alejandro Fernández, a través de sus abogados, se negó a ofrecer una disculpa pública al imitador Hugo Emmanuel Mercado López, conocido artísticamente como "Simi Potrillo" y dejó en claro que seguirá adelante con su denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), entidad encargada de proteger los derechos de autor.

Fernández y Mercado López fueron convocados ayer a una cita de acuerdo en el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) aquí en Jalisco, instancia a la que recurrió el imitador tras la acción que realizó el hijo del fallecido "Charro de Huentitán" en 2020 para que dejara de utilizar como mote el "Simi Potrillo".

De acuerdo con Mercado López, su nombre y reputación fueron afectados por el proceder del famoso, pues, considera, le hace ver cómo un delincuente cuando su marca "Simi Porrillo" fue autorizada y registrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y por ello solicitó una disculpa pública.

"Ayer no se llegó a ningún acuerdo. Fueron muy determinantes (los abogados de Alejandro Fernández) en que no hay acuerdo, que van a seguir conforme a su derecho ante Indautor y pues, entonces, yo voy a seguir también conforme a mi derecho en el IMPI.

"Yo no estaba alegando el nombre de la marca, estoy alegando el daño hacia mi persona, pero ellos están con el tema del derecho de autor y el personaje, cuando yo no me meto con su personaje, él sí se metió con mi marca que está registrada. Me hizo ver como un delincuente y no midió consecuencias, afectaciones a mi familia y mi trabajo".

De acuerdo con Hugo Emmanuel Mercado López, hace unas semanas él se reunió con el apoderado legal de Alejandro Fernández en el IJA, quien pidió tiempo para platicar con el intérprete de "Caballero" y "Se me Va la Voz" para plantearle lo que se le solicitaba, pero ayer se cumplió el plazo otorgado y su respuesta fue tajante.

"Si él se va ir con todo a Indautor, yo me voy al IMPI, ni modo, será, creó, un proceso muy largo. No me interesaba pelear, por eso recurrí a la justicia alternativa aquí en Guadalajara, donde los dos tenemos nuestros domicilios, pero parece que él quiere otra cosa.

"Él ni siquiera acudió, mandó abogados, apoderado legal, cuando la idea en el IJA era que acudieran las partes interesada para un acuerdo y ya, pero será como él quiera. No es justo que la gente como él con poder, sí, crea que la gente común no se va a defender", añadió el histrión.

Hugo Emmanuel Mercado el "Simi Potrillo" adelantó que su paso a seguir será asesorarse para llevar su proceso.

¿Cómo empezó todo?

En febrero de 2019, con el argumento de proteger su marca, Alejandro Fernández, a través de sus abogados, impidió que el "Simi Potrillo" se presentará en un restaurante de Jalisco.

A inicios de 2020 se dio a conocer la demanda que interpuso Alejandro Fernández contra Hugo Emmanuel Mercado López "Simi Potrillo" ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), en Ciudad de México, entidad encargada de proteger los derechos de autor.

Ante la acusación legal, el imitador fue citado en Indautor el 30 de enero, luego se programó otra cita para el mes de marzo, pero esta se pospuso a marzo de 2021 por la pandemia.

Tras esta convocatoria, de acuerdo con el imitador, Fernández dejó todo en pausa, y por eso tomó la decisión de seguir el proceso en Jalisco mediante el IJA.

¿Quién es el Simi Potrillo?

Hugo Emmanuel Mercado López es oriundo del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

El imitador participó en 2011 en la primera edición del programa televisivo Parodiando.

Desde ahí se le conoce como el "Simi Potrillo".

Además de imitar a Alejandro Fernández, interpreta a figuras como Juan Gabriel, Joan Sebastian y Valentín Elizalde, aunque despuntó en el reality con el personaje de "El Potrillo".

Tras la advertencia que recibió en 2019 por parte de los abogados de Fernández, el imitador registró "Simi Potrillo" como su marca, la cual autorizó el IMPI.