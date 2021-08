Predica con el ejemplo

Marco Tapia /El Diario

Primero fue su talento para hacer voz de ‘pato’, luego esa necesidad de comunicarse y entretener a niños y niñas de su comunidad religiosa lo llevó a crear a un personaje, mismo que es parte de un libro que dentro de poco va a presentar.

El párroco Jesús Salinas Lucero, juarense de 33 años de edad, escribió el cuento infantil ‘Chuyín y el pato’, el cual mostrará al público en un evento que tendrá lugar en el Salón Amitie el próximo 11 de agosto a las 6 de la tarde.

Publicado por Di Georgina Editorial, el libro es bilingüe y cuenta con ilustraciones de Teresa Muñoz.

Del inicio de esta aventura, el religioso dice que la idea de publicar un libro se gestó en un club de lectura para niños, en la comunidad de la parroquia San Pedro de Jesús Maldonado, en donde cada mes se leía un cuento y se analizaba.

“En una reunión les quise compartir un cuento que yo escribí y les gustó mucho a los niños. Pasan los años y seguía en mí la inquietud de publicar el libro”, comparte Jesús.

Un sueño hecho realidad

Una vez que reúne a las personas que lo ayudan a materializar su sueño, finalmente tiene en sus manos ‘Chuyín y el pato’, cuento que tiene como protagonista a un niño que está acostumbrado a jugar con videojuegos y aparatos electrónicos, y que se encuentra sumamente aburrido una tarde de lluvia porque se va la luz.

“Trata de un niño que está muy aburrido en su casa porque está lloviendo y se fue la luz, y no halla cómo entretenerse. Su mamá le dice que use sus juguetes y su imaginación. Se va a su cuarto y encuentra a este patito y empieza a jugar. De eso trata el libro, de despertar la imaginación hasta en esos ambientes”.

Tras la publicación de su primer libro, el párroco piensa seguir escribiendo cuentos y poemarios.

“Todos los días escribo reflexiones de las lecturas del día y si Dios quiere sacaré un poemario para Adviento, en noviembre, y también seguiremos con las aventuras del patito”.

El pato Raúl

“A mí siempre se me ha dado hablar como pato y es un recurso que he utilizado para evangelizar, para entretener a los niños, a los enfermos en los hospitales. No estaba la figura como tal, pero hace tres años hubo un evento aquí, un congreso infantil donde me pidieron dar un tema para más de 3 mil niños, y dije ¿cómo los entretengo? Lo mandé a hacer y me gustó mucho”, platica el sacerdote sobre el origen del pato Raúl.

“Llega la pandemia y con ella la preocupación de darle continuidad al curso de catecismo, y en colaboración con Jesús Ortiz que empezamos a hacer transmisiones en vivo con el patito”.

Así fue como el pato se hizo de su página de Facebook y su canal de YouTube, en donde se pueden ver videos por medio de los cuales se informa y se educa en valores.

“Primero eran temas catequéticos, va pasando el tiempo e innovamos en el contenido, con tres programas a la semana”.

Los lunes eran de ‘Notipato’, un noticiero conducido por el patito con noticias internacionales, nacionales y de la región, en la que participaban niños con cápsulas que hacían desde su casa.

Los miércoles era ‘Catepato’, con temas de catequismo, y los viernes era ‘Entrepato’, en el que el pato entrevistaba a diversos personajes de la comunidad.

“Aunque el programa era para niños nos sorprendía saber que impactaba en adultos y adultos mayores”, dice el padre Jesús.

Agrega que casi a diario el pato Raúl presenta un poema en su página de Facebook, y que luego de la presentación del libro retomará los programas noticiosos.

Si le interesa adquirir el cuento, puede hacerlo el día de la presentación o en los puntos de venta instalados en San Lorenzo, Catedral, El Señor de la Misericordia, Sagrada Familia, Señor de los Milagros y en el Seminario Conciliar.

Presentación del libro ‘Chuyín y el pato’

11 de agosto a las 6:00 p.m.

Salón Amitie

Plutarco Elías Calles y Posada Pompa

Entrada libre