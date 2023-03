Prefiere Diego Calva forjar su carrera sin ayuda de Marvel

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Sería el sueño de muchos actores. Que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, se acercara y dijera: "Hey, me interesas para una próxima película de la compañía". De muchos, pero no de Diego Calva, a quien los superpoderes de cómic no lo seducen, y a quien no le urgen los sueldos en dólares de seis ceros.

"Yo le diría (a Feige) que ahorita no tengo que pagar colegiaturas, que no tengo hipotecas ni estoy casado. Y podemos hablar en unos cinco años sin ningún problema", dijo con humor el mexicano en una videollamada.

Tras llamar la atención mundial protagonizando Babylon al lado de Brad Pitt y Margot Robbie, el nombre del actor está al alza en Hollywood. En vez de querer devorarse la llamada Meca del Cine en un atracón, él planea bocados a su manera. O a la manera de Gael García Bernal, una de sus referencias.

"Lo que logró hacer Gael García me encanta: trabajó con Almodóvar, con Werner Herzog, con Pablo Larraín. Me gusta mucho que su manera de reafirmarse como gran actor fue con grandes directores, en muchos países, no exclusivamente en Hollywood, no exclusivamente buscando el blockbuster o Marvel, que ahorita ya lo hizo (en Werewolf by Night), pero con 50 años, y se vale, no pasa nada", desliza.

Haber sido muso de Damien Chazelle para Babylon, un homenaje al Hollywood del cine silente, puso al capitalino, quien debutó en la gran pantalla en 2015 con el drama Te Prometo Anarquía, en una posición que desconocía. La de un artista en la posibilidad de rechazar proyectos.

"Hay un momento en que lo que te cae es bendito y hay que entregarte a eso. De verdad, agradezco mucho esa época, porque es la que te da carácter y experiencia. Cuando no escoges tus papeles, te toca hacer mil cosas y aprendes. Ahí está la carnita de la profesión", explica el intérprete de 30 años.

"Pero luego llega este momento donde puedo escoger, decidir qué historias quiero contar, qué personajes encarar, con quién quiero trabajar. Esto es muy nuevo para mí y lo estoy aprendiendo a jugar. Antes agradecía tener un trabajo, ahora lo complicado es decidir".

Calva, quien estuvo nominado al Globo de Oro por Babylon, ya tomó su primer paso. Acaba de terminar el rodaje de On Swift Horses, el nuevo proyecto fílmico del mito televisivo Daniel Minahan, autor de episodios de Six Feet Under, Deadwood y Game of Thrones.

Su producción ha despertado el morbo de algunos medios. En el filme de época, ambientado en los Estados Unidos de los 50, el personaje de Calva tendrá una relación amorosa con el de la estrella Jacob Elordi (Euphoria).

"(La película) está basada en una novela muy bonita, de una escritora viva (Shannon Pufahl), que participó en el guion. Es sobre la creación de los casinos en Las Vegas, sobre el final de la Guerra de Corea. Habla de cómo el género, tanto masculino como femenino, la homosexualidad, la heterosexualidad, ha tenido toda una lucha, desde esconderse hasta la libertad que hoy tenemos.

"Habla mucho de eso, de las relaciones escondidas y romper el molde para encontrar tu libertad. Me tocó trabajar con Jacob Elordi, un actor brutal, es increíble. Es la primera vez que actúo con alguien más alto que yo. El mide casi dos metros y tenía que verlo hacia arriba".

Momentos Manny Torres

En Babylon, Diego Calva interpretó a Manny Torres, un joven que es lanzado de golpe al glamour y el desenfreno del viejo Hollywood. Durante la pasada temporada de premios, el mexicano vivió varios "momentos Manny Torres".

Conoció, por ejemplo, al cineasta sueco Ruben Östlund (El Triángulo de la Tristeza, doble ganador de la Palma de Oro en Cannes). Compartió mesa en una comida con Quentin Tarantino y hablaron de sus cinefilias.

"Con Salma Hayek, a cada evento que yo llevaba a mi mamá y Salma la veía, se acercaba para saludarla y terminaban platicando como comadres mexicanas. Yo ya ni importaba", bromeó.