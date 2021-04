Premios Oscar 2021: Así la alfombra roja de la 93º edición

Estados Unidos.- ¡Llegó la hora de los premios a lo mejor del cine! Este domingo es el día del glamour y las pasarelas... aunque con la pandemia de covid los premios Oscar han tenido modificaciones a tomar en cuenta.

Desde muy temprano el equipo de producción tiene todo listo para la alfombra roja donde pasarán las celebridades rumbo a la entrega de premios.

Después de un año que borró los títulos de las películas de las marquesinas y conmocionó a todo Hollywood, el show debe continuar, dos meses más tarde de lo habitual, con una ceremonia sin público en el Union Station de Los Ángeles y un grupo de películas nominadas que apenas se han exhibido en las salas de cine.

El mayor éxito de taquilla entre ellas es “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”), que recaudó 6,3 millones de dólares en Estados Unidos en medio de la pandemia.

Sí, es un año extraño. Pero con un grupo de películas admiradas y nominados ampliamente aplaudidos de grupos que históricamente han sido marginados por la academia, un cambio radical en Hollywood se apresta a subir al escenario.

El impulso de Hollywood por la diversidad en los últimos cinco años podría llevar a que los cuatro premios de actuación, así como el galardón al mejor director vayan para personas de color por primera vez en los 93 años de historia de los principales honores en la industria del cine.

Pocos de los ganadores parecen estar asegurados después de una extendida temporada de premios, pero "Nomadland", el cuasi documental de lento desarrollo sobre la comunidad viajera de habitantes de casas rodantes estadounidenses, se considera favorito para ganar el Oscar a Mejor Película.

Si Zhao, de 39 años, ganara el premio a Mejor Director, se convertiría en la segunda mujer y en la primera asiática en conseguir un Premio de la Academia en esa categoría.

"The Trial of the Chicago 7", ambientado en las protestas por la guerra de Vietnam, es visto como el contrincante más fuerte de "Nomadland" en la categoría de Mejor Película, según expertos en los premios.

"Probablemente sea la película de los Oscar más tradicional. Tiene muchas actuaciones muy coloridas y relevancia histórica", dijo Alison Willmore, crítica de cine de la revista New York.

Los otros nominados a Mejor Película son el drama de Hollywood de la década de 1930 "Mank", que tiene 10 nominaciones; la historia de venganza "Promising Young Woman", el filme sobre una familia inmigrante coreana "Minari", la biopic sobre los derechos civiles "Judas and the Black Messiah", el relato sobre la demencia "The Father" y la película sobre un baterista sordo "Sound of Metal".

Los ganadores son elegidos en una votación secreta por los 9.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La carrera a Mejor Actriz está abierta entre Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") y Andra Day (The United States vs. Billie Holiday").

"La carrera a mejor actriz es fascinante. Hemos tenido un ganador diferente en cada entrega de premios televisada", dijo Pete Hammond, columnista de premios en Deadline Hollywood.

El fallecido actor de "Black Panther" Chadwick Boseman, de 43 años, parece estar en la fila para recibir su primer Oscar por su último papel en "Ma Rainey's Black Bottom".

Pero el británico Anthony Hopkins, quien interpreta a un hombre que lucha contra la demencia en "The Father", podría ser recompensado mientras que Riz Ahmed, en el papel de un baterista punk sordo en "Sound of Metal", es considerado otro potencial ganador en la categoría de Mejor Actor.