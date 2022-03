Preocupa a fans aspecto de Belinda

Algunos seguidores de la cantante Belinda se encuentran preocupados por ella, debido a su apariencia en una de las más recientes fotografías que se puede ver en redes sociales

Además de aparecer en la portada de una reconocida revista francesa a lado de Gabriela González, la cantante ha compartido imágenes de su día a día; sin embargo, este fin de semana compartió una fotografía que despertó la preocupación de sus fans.

Fue a través de sus historias de Instagram y cuenta de Twitter que Belinda publicó una foto desde la comodidad de su cama en la que aparece recostada luciendo un look muy natural, pues no lleva puesta ni una gota de maquillaje. Te recomendamos: Christian Nodal reaparece sin el tatuaje de la frente que se hizo por Belinda, ¿se lo borró? En la imagen, la actriz -que está a unas semanas de estrenar una la serie Bienvenidos a Edén de la mano de Netflix- parece estar despertando de una siesta. Minutos después, sus seguidores señalaron que Belinda luce "deprimida" ante los últimos acontecimientos que ha atravesado, tales como el fallecimiento de su abuelita y la ruptura con Nodal. De inmediato la intérprete de "Amor a primera vista" comenzó a recibir el apoyo de sus seguidores, quienes comentaron en la foto mensajes de aliento y le desearon el éxito en sus futuros proyectos. "Beli se te ve la depre cañón, no necesitas lloriquear y dar lástima eso se siente y lo transmites... Pero te digo algo ni el pinch* Nodal vale tu pena, más bien agradece que Diosito te quitó esa piedra del camino...", le escribió una internauta.