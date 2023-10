Preocupa a Palazuelos el paradero de sus empleados por Otis

CDMX.- Al actor Roberto Palazuelos no le importa si su propiedad en la zona de las Brisas, frente a la playa de Acapulco, sufrió daños por el paso del huracán "Otis", pues está preocupado por los seis empleados que ahí laboran, con quienes hasta ayer no había tenido comunicación.

En cuanto a su familia que se encontraba en el puerto, después de un día de angustia, ayer, alrededor de las 9:30 horas, un hombre le envió un mensaje avisándole que su tía Susana, de 76 años, su tío Mario, de 86, y su primo Eduardo, se encontraban sanos y salvos.

"A mí el huracán me agarró en Cancún, y desde que me avisaron en la noche (del martes), alcancé a hablar con mis empleados, me dijeron: 'No se preocupe, ya aseguramos todo'. Me dormí, pero de repente me levanté en la madrugada, tuve pesadillas", contó Palazuelos en entrevista.

"Empecé a ver las primeras imágenes de la devastación, me preocupé muchísimo, no tenía contacto con mi familia ni con mis colaboradores, lo cual me traía muy nervioso. No pude dormir porque mi tía Susana se quedó solita en su casa con mi tío Mario, de 86 años. No sabía nada de ellos, hasta hoy (ayer) una persona se logró subir a un cerro y mandó un mensaje diciendo: 'De parte de Susana, ella está bien', así como mi tío y mi primo Eduardo".

Aunque insistió que no le preocupan los posibles daños a su casa, donde pasa tres o cuatro días al mes, tiene la esperanza de que las afectaciones sean menores porque está abajo de una montaña, del lado de la bahía.

De acuerdo con autoridades, el paso de "Otis" por Guerrero registró un saldo de 27 muertos y varios desaparecidos; así como cuantiosos daños a propiedades e infraestructura.

Desde Quintana Roo, donde reside, Palazuelos se reunió con familias guerrerenses para crear un centro de acopio y recolectar víveres que enviará a los afectados.

"Ahorita lo que más me importa es que mis seis empleados estén bien, hay unas señoras, unas cocineras que me preocupan mucho. Yo les dije que se resguardaran muy bien, pero lo tomaron a la ligera", dijo.

Galilea Montijo deja 'Hoy' para ir a Acapulco

Porque primero es la familia, Galilea Montijo dejó el micrófono del programa Hoy para salir rumbo a Acapulco a encontrarse con su hijo Mateo.

La conductora de televisión comentó que su hijo se encontraba con su ex esposo Fernando Reina al momento del desastre natural.

"Muchos de nosotros tenemos amigos, familia y en este momento solamente decirles, como acaba de decir la Gobernadora de Guerrero, se abrió un solo carril (en la carretera), así que me voy a ir a estar con mi gente", expresó la presentadora tapatía.