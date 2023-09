Preocupa estado de salud de Celine Dion

CDMX.- De dominar la escena musical en la década de los 90, Celine Dion vive hoy el lado más doloroso para cualquier artista de su nivel, al estar apartada de los escenarios por razones de salud.

El estado de la estrella canadiense, de 55 años, es muy preocupante desde que fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida, en diciembre pasado, y tuviera que cancelar todos los conciertos que tenía programados este año.

Dion, la menor de 14 hijos, cuenta con el respaldo de su familia. Su hermana Linda y sus hijos se mudaron a la casa de la intérprete de "My Heart Will Go On" para cuidarla. Otra hermana, Claudette, es quien informa públicamente sobre su condición.

Dicho síndrome es un trastorno neurológico autoinmune e incurable que afecta las cuerdas vocales y ocasiona la contracción involuntaria de los músculos por todo el cuerpo, desde el tronco hasta los brazos y piernas. Espasmos que le impiden cantar y moverse en forma adecuada.

"Aquellos que afirman que la voz de mi hermana ha desaparecido, están equivocados. Ella me ha cantado varias notas por teléfono y su voz sigue intacta. Me sentí muy feliz y tranquilizada al escucharla", declaró Claudette en el programa canadiense 7Jours.

La describe como una mujer fuerte, que hace todo lo que esté en sus manos para recuperarse. La familia quiere ayudarla en lo que sea, pero hay ciertos síntomas incontrolables.

"(Ella) Está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado. Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad", afirmó Claudette para ¡Hola! en Canadá, en agosto.

Desde hace unos meses, los especialistas están en busca del tratamiento que ayude a calmar el dolor que siente la artista, pero aún hay pocos estudios científicos sobre la enfermedad.

"Sabemos muy poco (sobre el mal). Hay espasmos que son imposibles de controlar. ¿Sabes cuánta gente brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor", agregó Claudette.

Confía en que algún día pueda ver a su hermana de regreso en los escenarios y mandó un mensaje a los fans.

"Aman a Celine no sólo por la voz que tiene, sino también por el ser humano que es. Por la mujer en la que se ha convertido, por la madre en la que se ha convertido. La amamos por la persona que es", puntualizó Claudette.

Por su parte, personal de la organización médica Johns Hopkins publicó información acerca de las posibilidades de sobrevivir de alguien que padece el síndrome.

"La muerte por síndrome de persona rígida es poco común y normalmente no es el resultado de la enfermedad en sí, sino de sus complicaciones, como coágulos de sangre o infecciones en heridas debido a la inmovilidad.

"En algunos casos extremos, los espasmos de los músculos del pecho pueden afectar la capacidad de una persona para respirar", señala la organización médica.

Generalmente, el síndrome de persona rígida se produce por una sensibilidad aumentada al ruido y tacto, así como una respuesta al sobresalto, lo cual ocasiona los movimientos musculares espasmódicos. En ocasiones, el trastorno neurológico autoinmune avanza a grado tal que quien lo padece deja de moverse o caminar.

Dion se vio obligada a suspender su residencia en Las Vegas así como su Courage World Tour por Europa, mismo que ya había interrumpido en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

"Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero salir de gira puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100 por ciento", publicó la estrella hace unos meses.

Pese a que tenía la opción de posponer sus fechas, la cantante prefirió cancelarlas para no decepcionar a sus fans.

"No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos, y, aunque se me rompe el corazón, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo ¡y que estoy deseando verlos de nuevo!", agregó.

El Courage World Tour abarcaba 42 conciertos (19 fechas este año y 23 más ara 2024). Dion, madre de tres hijos, sufrió la pérdida de su marido y promotor, René Angélil, en 2016.