Prepara Aleks Syntek gira, disco y libro

Monterrey, México.- De niño debutó en programas infantiles como Alegrías de Mediodía y Chiquilladas, pero en la música Aleks Syntek celebra ya tres décadas, por esa razón realizará una gira de conciertos en el 2023 a manera de festejo; adelantó además que viene un disco con invitados especiales y un libro.

El cantautor de 53 años años también se permitió compartir ayer en rueda de prensa que, lejos de lo profesional, goza de una vida estable al lado de su esposa Karen Coronado y sus dos hijos, Natalia y Matías. Consideró que su mujer ha sido la inspiración constante en su música.

"Vamos a cumplir 22 años de casados", afirmó el cantante.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerse unidos y sobrepasar cualquier adversidad que pudieron haber tenido como pareja?, se le cuestionó.

"Yo le doy mucho crédito a ella, es una mujer brillante. Mi esposa es una extraordinaria empresaria y nunca nos hemos pisado los talones, profesionalmente hablando, ni nos hemos puesto en competencia", respondió Syntek.

"Siempre nos hemos apoyado el uno a otro. Es difícil lidiar con mi profesión, por lo complicado de los viajes y tiempos, pero siempre me he dado a la tarea de ser muy casero".

Además de hablar de su concierto del 25 de febrero en el Showcenter Complex, el cantante

indicó que es un hombre hogareño y muy dedicado a los suyos.

"Cuando tengo tiempos libres estoy en mi casa siempre, y estoy con mis hijos, estoy con ella, y eso nos ha mantenido muy unidos", indicó.

"Y ella sí ha sido una inspiración importante de mis canciones, de mi trabajo, del aguante en todo momento".

Adelantó que también prepara un disco con motivo de sus 30 años en la música, contó que lo viene realizando sin prisas desde la pandemia, y ha contado con colaboraciones muy importantes de Pepe Aguilar, Alex Lora, DLD, Mijares y Moenia.

"Empecé este proyecto cuando arrancó la pandemia, eso me tropezó un poco de realizar ese material, pero no tengo prisa. Quiero que ese disco salga cuando esté listo, sin ponerme un límite de tiempo", agregó.

Con todo, Syntek estima que esta producción esté lista para finales del 2023.

"Lo que estoy tratando, principalmente, es invitar a artistas que son mis amigos, como es el caso de Cristian (Castro), a quien le estoy extendiendo la invitación. Y si en el camino me topo con alguna sorpresa, bienvenido, pero principalmente quiero que estén cuates míos", dijo.

De acuerdo a las biografías del cantante, hizo su debut en la música con el disco ¡Hey Tú! en 1991, pero antes se reunió con integrantes del grupo Caifanes para formar la banda Pistolas de Platino y también fue parte de Kenny y los Eléctricos.

El artista, que ha trabajado con muchos famosos, también reveló que planea escribir un libro.

"Me estoy dando a la tarea de escribir un libro que pienso lanzar próximamente, que tendrá muchas anécdotas de mi carrera. No me quiero ir de este mundo sin escribir un libro. No sería autobiográfico, pero sí anecdótico", adelantó.