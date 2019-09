Prepara Álvarez nacimiento de su hija

Ciudad de México.- Con cinco meses de embarazo, Claudia Álvarez se prepara para la llegada de su hija en medio de su debut cinematográfico con la cinta Todos Caen y además ya tiene visto su segundo filme.

Será el próximo viernes cuando se estrene en México esta película protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda, donde Álvarez también tiene un personaje destacado.

"Mi bebé llegará a finales de diciembre o principios de enero", compartió Claudia.

"Después regreso con otra película. Tengo una película que compré los derechos ya hace meses, tenía pensado hacerla este año, pero mi prioridad fue mi embarazo, entonces pospuse la película para el próximo año".

Así que el primer proyecto que realizará en el 2020 está vinculado con el cine.

"Se llama Priceless, es un remake, se hizo hace muchísimos años, es una película francesa", contó.

La actriz y esposa del productor Billy Rovzar indicó que se trata de una comedia romántica que seguro encantará a la audiencia.

"Yo ya quiero hacer comedia, me encanta, entonces sí me quiero involucrar en proyectos de comedia", indicó.

"Obviamente, si sale algo que me interese y estén increíbles los personajes, lo hago. Pero si yo voy a producir, sí me enfocaría en comedia".

Con 37 años de edad, la actriz comentó que en su carrera ha hecho de todo tipo de personajes.

"A mí me gusta hacer proyectos que sean para toda la familia, que puedan ser vistos por la mamá, el hijo, la tía, la abuelita... Que unan a la familia", afirmó Claudia en esta entrevista telefónica.

La comedia Todos Caen se estrenó en Estados Unidos el pasado 30 de agosto.

"A México llega el 20 de septiembre y esperamos que le vaya igual de bien como le está yendo en Estados Unidos", indicó.

Este filme, agregó, es una anticomedia romántica porque los personajes desde el principio, cuando se conocen, no son del agrado uno del otro.

Álvarez, quien interpreta a Margo, no dudó en decir que el público que asista al cine terminará identificándose con alguno de los roles principales.