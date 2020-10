Prepara 'El Puma' show virtual con colegas

Reforma

Ciudad de México.- Porque dijo ser como el agua que se adapta a cualquier recipiente, a sus 77 años José Luis Rodríguez "El Puma" le entra a la moda de los conciertos virtuales con un show de leyendas en el que reunirá a varios de sus amigos famosos.

Bertín Osborne, Diego El Cigala, Cristian Castro, Carlos Rivera, Pedro Fernández, Luciano Pereyra, Carlos Baute, Américo y Gilberto Santa Rosa, son algunos de los invitados especiales al show en línea que prepara para el 21 de noviembre a través de la plataforma ETicket Live.

"Si todo esto se da como se está planificando, tengo que correr pues hay mucho qué hacer porque son diferentes estilos, y si todo resulta así vamos a tener un streaming de leyendas porque todos son personas muy importantes en cada país", afirmó el cantante.

El Puma Directo a Casa es el nombre del espectáculo con el que planea llegar a los hogares de los fans que lo han acompañado en su carrera de casi 60 años.

"Todo empezó con una idea de (cantar) yo solo en un estudio de televisión, pero me empeñé en llamar a algunos amigos y resulta que fue tan positiva la acogida de esta idea que me respondieron inmediatamente", contó.

Cantantes de España, México, Venezuela, Chile, Perú, Puerto Rico y Santo Domingo se unirán a "El Puma".

El artista, quien sabe que no es momento de agarrarse de las manos en un show en vivo, tiene muy clara de idea de lo que su trabajo requiere.

"En esta profesión pública el que deja de aparecer va desapareciendo de la mente de la gente y, cuando te borran de la mente, es muy difícil volver a tomar las riendas", aseguró.

Por eso "El Puma" no dudó en aceptar la propuesta de cantar en la nueva normalidad.

"Yo me he adaptado en la vida a todo. He sido animador, productor, locutor, cantante, actor. De todo un poco. No le tuve miedo a nada del show business. Yo soy como el agua que se adapta a cualquier recipiente", indicó.

El artista espera que todo salga bien en el espectáculo que prepara, sobre todo por las cuestiones técnicas que implica hacerlo.