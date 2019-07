Prepara Netflix serie de 'Cuphead'

Ciudad de México.- Netflix realizará una serie animada inspirada en el videojuego independiente 'Cuphead: Don't Deal With the Evil', informó The Hollywood Reporter.

La plataforma de streaming se asoció con King Features Syndication y Studio MDHR, desarrolladores del juego.

La serie llevará por nombre The Cuphead Show y ampliará la historia presentada en el videojuego, en la que Cuphead y su hermano Mugman apuestan sus almas con el diablo.

El nuevo programa de Netflix será producido por Dave Wasson, desarrollador de Mickey Mouse Shorts, y Cosmo Sugerson, productor de La Vida Moderna de Rocko, también formará parte del proyecto.