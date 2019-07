Preparados para el final de Aristemo

Ciudad de México.- A unas semanas de que la historia de Los Aristemos llegue a su fin en Juntos el Corazón Nunca Se Equivoca, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni se preparan para cerrar el ciclo que marcó sus carreras actorales.

"Hoy en día estoy sin palabras de tanto agradecimiento. Gracias al público mi sueño se construye poco a poco. Gracias a Dios ahora la gente ya no tiene miedo de defender lo que siente", dijo Bondoni en entrevista.

"Nos hemos enfocado no solamente en la comunidad LGBT, sino en un movimiento y un ideal de libertad, de valentía, de poder y de no quedarse abajo. Es el único ejemplo que intentamos dar a conocer", agregó Osorio.

Los personajes, nacidos en el melodrama Mi Marido Tiene Más Familia, impactaron a su audiencia rompiendo con tabúes respecto al género y ahora están listos para seguir adelante con nuevos proyectos.

"Lo he platicado mucho con Arath, de que es así: 'a lo que sigue'. La actuación (como profesión) es muy camaleónica, entonces hay que continuar.

"Son ciclos que se cierran y que sí duelen, porque aprendimos mucho de estos personajes y de este camino. De verdad estoy nostálgico, pero hay que seguir", reconoció Bondoni.

Y aunque este estandarte los llena de orgullo, el camino recorrido no ha sido sencillo.

Sobre esto, Osorio aseguró que es gracias a su madre, la cantante Niurka Marcos, que ha logrado tener la fuerza y valentía de defender sus ideales.

"Mi mamá es un ejemplo, ella me ha dado las herramientas para no tener ningún tipo de problema con mi autoestima o sobre lo que puedan llegar a pensar sobre mí.

"El manejo de la libertad de expresión que me ha dado ella es lo que me ha servido para voltear y decir: 'no me interesa'", señaló el joven, de 16 años.

Antes de decir adiós a sus personajes, los actores se preparan para sus últimas cuatro funciones de Aristemo, El Musical, este 25 de julio y el 1, 8 y 15 de agosto.

Pese a los rumores de un posible documental, ambos dijeron que no hay nada definido y que por el momento estarán enfocados en el final de su serie.

CELEBRAN SU LOCURA

La dupla de actores develó el sábado la placa de 800 representaciones de La Jaula de las Locas.

Juan Torres, productor de la obra, dedicó la placa a su hermana Tania, quien también es su socia.

"La magia se logra principalmente por tener una gran compañía como La Jaula..., combinada con un texto y una obra como ésta, pero quien realmente hace esto posible es el público", aseguró Torres.

A la alfombra rosa del festejo acudieron figuras como Edgar Vivar, Claudia Lizaldi y Mauricio Barcelata.

La obra musical mantiene su temporada escénica de viernes a domingo, en el Teatro Hidalgo.