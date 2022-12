Preparan libro sobre la vida de Juan Gabriel

CDMX.- La entrañable amistad de Juan Gabriel y Jesús Salas se remonta a 50 años, cuando unos jóvenes de entonces 15 años, y el otro 16, respectivamente, no tenían qué comer ni dónde vivir.

A seis años de la pérdida del "Divo de Juárez", su amigo y cómplice prepara un libro en el que contará las andanzas de sus años mozos, cuando se conocieron en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

"Mi libro va muy bien, como con un 70 por ciento de avance", contó Salas durante una visita a Monterrey.

"Conocerán cosas que la gente no sabe porque la mayoría conoce su historia musical, y la historia que mucha gente ha inventado, y que la mayoría son mentiras. En mi libro van a conocer al Juan Gabriel con un corazón de oro, a un buen amigo, buen padre y excelente compositor y cantante", adelantó Salas.

A los 15 años de edad, Alberto Aguilera Valadez, nombre completo del originario de Parácuaro, Michoacán, huyó del orfanato donde vivía y se fue a la capital del País para convertirse en un gran cantante.

Salas, por su parte, de 16 años, dejó su natal Torreón y también viajó a Ciudad de México; él deseaba ser actor.

"Alberto y yo nos conocimos de pura chiripada en México. Él se escapó del orfanato y yo me escapé de mi casa. Nos conocimos en la Zona Rosa, en Hamburgo y Niza, donde estaba el Sanborns. En esa época, ni Alberto ni yo teníamos dinero, pero él era muy listo, siempre conseguía cómo hacerle. Lavábamos carros, barríamos calles, hacíamos todo tipo de cosas para sobrevivir, pero éramos muy jóvenes y cuando uno está joven no te importa nada", recordó.

Mientras el cantante de "Querida" sí logró convertirse en un gran intérprete y compositor, Salas dejó de lado su deseo de ser actor. Aunque tuvo la oportunidad de aparecer en dos de las películas que filmó Juan Gabriel: Es Mi Vida y El Noa Noa.

Esa amistad que construyeron a lo largo de cinco décadas quedará plasmada en el libro que Salas piensa titular "Vive Por Mí", porque fue la última petición que 'Juanga' le hizo unos días antes de su muerte, el 28 de agosto del 2016.

El artista había mandado llamar a su amigo a su casa de San Carlos, Sonora. No se sentía bien, pues padecía presión alta, tenía el corazón y el hígado más grande de lo normal, explicó Salas, retenía líquidos y además era diabético.

"Estuvimos platicando, yo sentí que él presentía su muerte porque me dijo: 'Vive por mí'. Yo lloré mucho, me abrazó y me repitió lo mismo, me dijo: 'No llores, vive por mí'".

"Quiero que sea un libro 'combinadito', donde yo pueda compartir esa parte artística de Juan Gabriel y también de su vida personal como Alberto. Tengo muchas historias que vivimos de nuestros viajes, estuvimos 50 años juntos ¡imagínate! Sus conversaciones eran súper interesantes, yo siempre le decía: 'Vamos a dar pláticas en lugar de que cantes', él era un conversador maravilloso, un sabio. De él vale la pena analizar lo que escribía. Él decía 'si no quieres que se sepa, no lo hagas'", expresó.

Salas adelantó que, aunque aún está en trámites de firmar con una editorial, su libro contará con frases del fallecido artista, ya que él solía comunicarse a través del correo electrónico, pues no tenía ni celular ni usaba redes sociales.