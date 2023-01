Preparan regreso de 'Papá Soltero' con secuela

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras 36 años del inicio de su emisión, el exitoso programa Papá Soltero, estelarizado por César Costa, prepara su regreso con una secuela bajo el nombre de Abuelo Soltero.

"Estoy muy contento por Abuelo Soltero. Me siento muy bien, me siento productivo porque tengo varios proyectos ahí en puerta que todavía no se concretan. Soy enemigo de estar contando proyectos a lo loco, cuando se estén más armados y más concretos con mucho gusto se los comento", aseguró escuetamente Costa, en entrevista.

En la trama, ubicada en un edificio del antiguo DF, Costa encarnó a un padre viudo que tenía que hacerse cargo de sus tres hijos (Gerardo Quiroz, Edith Márquez y Luis Mario Quiroz).

La nueva versión, que pretende mostrar la evolución de los personajes, no contará con Márquez, quien declinó participar para atender sus compromisos musicales, aunque en su lugar entrará Graciela Mauri.

La actriz Lupita Sandoval interpretará el personaje de Gumara en lugar de Aurora Alonso, quien falleció el 11 de junio de 2004.

"Es una lástima que el elenco original no pueda estar, pero ya muchos se nos adelantaron. Estamos los que tenemos que estar. Pretendemos rescatar los valores originales como lo veníamos haciendo. El programa trae mensajes de amor, unión y respeto. Queremos aportar cosas bonitas", dijo José Luis Cordero, en entrevista.

Cordero encarnaba en la emisión original a "Pocholo", portero del edificio donde transcurre la historia, y repetirá su personaje.

Papá Soltero inició en 1987 y salió del aire en 1994, y estuvo en los primeros lugares de preferencia de la audiencia.

Aunque no hay fecha exacta del estreno, próximamente Abuelo Soltero se transmitirá a través del canal 2 de Televisa.