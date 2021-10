Presenta Adriana Balderrama 'El elogio de la sombra'

Chihuahua, Chih.- En el marco del mes de lucha contra el cáncer de mama, la fotógrafa chihuahuense Adriana Balderrama, hace la cordial invitación a la ciudadanía a su exposición denominada “El elogio de la sombra”, son 35 piezas que los visitantes, podrán admirar en el Museo Casa Sebastián en un horario de 9 am a 6 pm con entrada gratuita.

El elogio de la sombra

En entrevista para El Diario compartió que fue gracias a una convocatoria que lanzó el Instituto Cultural Municipal bajo el nombre “abriendo puertas”, y fue seleccionada para ocupar un espacio del museo.

El proyecto está basado en la obra literaria del autor japonés Junichiro Tanizaki “El elogio de la sombra”.

“Esta lectura me llevó a encontrar y comprender que lo imperfecto, lo irregular, lo simple o lo efímero determinan la estética del País del Sol Naciente, en contraposición a occidente donde lo blanco y brillante denota belleza.

Pero el origen y motor real de este proyecto, fue mi hermana quien falleció el año pasado por el mismo padecimiento, era para mí realmente frustrante y doloroso saber lo que se aproximaba, y gracias a la fotografía pude canalizar mis emociones y hoy ver el resultado, fue realmente catártico”, dijo la artista Adriana Balderrama.

Mujeres ante la adversidad

Refirió que esta obra está impregnada de la gran resistencia colectiva de las mujeres ante la adversidad de vivir un proceso de este tipo, lo he representado por medio de transferencias fotográficas en distintos materiales de construcción.

“Haciendo una analogía entre una casa dañada o en remodelación, con un cuerpo mastectomizado; justo como una remodelación en la cual ya nada es igual, donde el elemento clave es tanto la sombra, como la luz, esa luz que, desde la penumbra, moldea los objetos desde su ausencia, confiriéndoles así algo tan inasible como la belleza”

“Cada pieza fue trabajada con esmero, cariño y paciencia, aun así, cada una tiene su cicatriz, tal como sucede en un proceso de cáncer. Es momento de aprender amar nuestra esencia a través de nuestras imperfecciones”, expresó.

La exposición estará disponible hasta el día martes 26 de octubre, durante estos días la fotógrafa ha organizado visitas guiadas, donde brinda una breve explicación de cómo surgió el proyecto y aprovecha para brindarles información a los visitantes sobre los factores de riesgo del cáncer de mama.

Cómo surgió el proyecto

“Inicié el proyecto en el 2019 en talleres de fotografía documental, con la recaída en el cáncer de mi hermana, además también yo, soy sobreviviente de cáncer de mama, de esto hace 10 años, y era para mí muy frustrante saber lo que venía para ella y para la familia”.

Con la llegada de la pandemia tuve la por de tomar distintos talleres, como de autorretratos y lectura. Es donde da un giro mi proyecto, al leer el libro ‘El elogio de la sombra’ del autor japonés Junichiro Tanisaki donde habla sobre la arquitectura japonesa y como es que ellos encuentran la belleza en la penumbra”, contó.

Que te aporta en lo personal esta obra

“El proyecto fue realmente catártico, a través de él pude plasmar emociones y miedos; atravesar metáforas o bien como me lo dicen, una forma poética de expresarlo”, puntualizó.

ASÍ LO DIJO

“Padecer cáncer de mama, he descubierto lo interesante y complejo que es el estudio de este arte en sus distintas ramas, entendí la importancia de dejar registro de acontecimientos, en lo personal y como sociedad, un legado fotográfico para la historia. El cáncer me dio más de lo que me quito”.

Adriana Balderrama, fotógrafa

