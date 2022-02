Presenta Amazon Prime nuevo 'Reacher' de carne y hueso

Ciudad de México.- Interpretar a Jack Reacher, el brutal ex policía militar que ha resuelto crímenes a lo largo de 26 novelas, y que es uno de los más queridos personajes de thrillers literarios de las últimas décadas, no es algo para tomarse a la ligera.

Otros actores quizá hubieran enfocado en lo físico su preparación para llenar las botas de la creación de Lee Child, un peleador que rompe huesos, revienta ojos y destroza mandíbulas aquí y allá.

En el caso de Alan Ritchson, protagonista de Reacher, la serie que debuta el viernes en Amazon Prime Video, él apostó también por lo intelectual.

"He leído todas las novelas, he leído todo lo que Lee Child ha escrito sobre el personaje. Empecé una y no pude parar. Las disfruto mucho", reveló el estadounidense en una videollamada.

"No quería imaginar que existieran fans sabiendo cosas sobre Reacher que yo tenía que tener en cuenta durante el rodaje. No podía permitirlo. Quería conocer todo del personaje", agregó.

Rubio, de 1.88 metros de estatura y una musculatura imponente, que pulió aún más durante el entrenamiento previo a ponerse frente a la cámara, Ritchson es un Reacher más fiel a la descripción que hace Child de él.

Aunque con las dos películas (2012 y 2016) de su versión fílmica del personaje, Tom Cruise se ganó buenas críticas y obtuvo una buena taquilla (unos 380 millones de dólares), los fans del personaje nunca compraron su enfoque.

Reacher, a fin de cuentas, es un ser imponente físicamente, alguien que, a pesar de ser una máquina de pelear, no combate tanto... porque son pocos los que se atreven a enfrentarlo.

En la serie, cuya temporada inicial adapta Killing Floor, la primera novela de la serie de Child, Ritchson podría ganarse a los puristas desde el primer episodio, en el que se ve una riña en los baños de una prisión.

"La escena es específica, es brutal y salvaje y pasa muy rápido. Tengo experiencia en secuencias de pelea, pero me generó respeto saber que habría escenas así. Tuve un par de meses para entrenar, fue un trabajo diario".

Estructurado en ocho episodios, el arco narrativo mostrará la llegada de Reacher a un pueblo de Georgia donde acaba de cometerse un sádico asesinato, del que él, en su carácter de forastero, sin posesiones, es sospechoso.

Sin aliados, con todo en su contra, incluso el sistema, tropezará varias veces y echará en mano una de las principales armas del personaje más allá de sus músculos: sus increíbles capacidades deductivas.

"Hay varios arquetipos de héroes. Está el enorme, fuerte, pero que no es el más listo. Y también están los tipo Batman, los genios. Reacher es imponente, confiado y listo. Es refrescante".

"Hablamos mucho sobre esto en el set. Reacher tiene algo de superhéroe, pero es uno falible y muy humano. Podemos confiar en que, al final, superará todo lo que enfrente, pero imaginar cómo lo hará es muy divertido".

De 39 años, Ritchson tenía muchas cartas a su favor para ser elegido como el nuevo, y quizás definitivo, Reacher de la pantalla.

Contaba con experiencia encarnando héroes: fue Aquaman en la lejana serie Smallville (2005-2010), Rafael en dos películas de Tortugas Ninja (2014 y 2016) y Hawk en Titans (2018-2021).

En lo personal, creció en la milicia, aprendiendo a valorar la disciplina, y hasta tiene el gen del viajero errante, curioso y sin miedo a enfrentarse a entornos desconocidos, aseguró.

"Cuando me dieron el trabajo, hablé con Child por teléfono. Fue muy amable. Él es de esas personas que, más que aconsejarte, te alientan. Te otorga su confianza y te deja solo.

"Se han vendido más de 200 millones de libros de Reacher. Habrá alguien a quien no le guste lo que hago. Espero sea un puñado. Es inevitable. Mi trabajo es evadir la presión de ser parte de una de las mayores franquicias literarias del planeta".