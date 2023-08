Presenta Ana Leyva su libro 'Almas'

El Diario

Chihuahua, Chih.- La médium espiritual Ana Leyva presentó su libro en el Kaldi café en días pasados, recibiendo una respuesta muy favorable. Ana es orgullosamente chihuahuense y desde su infancia ha estado en contacto con el mundo de los espíritus y decidió llevar a los lectores a descubrir todas las vivencias y relatos que ha tocado experimentar a través de su libro.

En entrevista para El Diario, la médium chihuahuense explicó todo lo concerniente a su libro Almas: vivencias y relatos de la vida después de la muerte.

“En el año 2011, me inicié en la espiritualidad, gracias a una experiencia excepcional que tuve, el reencontrarme con mi hermano, quien falleció cuando yo tenía diez años de edad. Este suceso fue sumamente duro para mí y mi familia”

“A medida que transcurrieron los años y tuve la oportunidad de que por medio de una médium mi hermano se presentó y me restituyó las memorias que había perdido desde mi infancia. Sentí que pude retomar parte de mi infancia, que se quedó perdida y que fue muy sanador para mí, porque recordé de todo lo que experimentaba desde niña, de cosas espirituales”

“Pero fue hasta 2011 cuando estuve la oportunidad de descubrir todas esas almas que han decidido comunicarse conmigo y en este libro relató esas experiencias que he tenido, son muchas, pero plasmé las que han hecho un cambio en mi vida muy importante”, dijo.

Leyva aseguró que ha vivido muchas cosas con los espíritus y decidió plasmar en cada una de sus páginas sus experiencias. Le tomó seis meses terminarlo.

“No poseía conocimiento alguno acerca de la técnica para escribir un libro, no obstante, los espíritus me guiaron, y a pesar de que siempre me transmitían el mensaje de que debía redactar un libro, no tenía idea ni estrategia para escribirlo. Un buen día desperté y comencé a escribir y acomodar cada una de estas experiencias en el orden que deberían de ser, y eso me llevó seis meses hacerlo; sin embargo, las experiencias ya las tenía escritas”, indicó.

Compartió que lo que le gustaría que el lector captara de su libro.

“Desearía que la gente tenga conocimiento de estas experiencias y puedan dejar de sufrir la pérdida de un ser querido, que sepan que existen alternativas, y que sus seres queridos están satisfechos con su destino, donde no existe el infierno. Es importante que tengan en cuenta que aunque sus queridos que no están en este plano terrenal, se encuentran siempre cercanos y transmiten señales, pero como estamos enfrascados en el duelo, lo cual impide percibir todas las señales que, en ocasiones, son enviados a terceros para enviarles un mensaje y hacerles saber a sus seres queridos que todo está bien desde donde se encuentran”, expresó.

El libro titulado ‘Almas: vivencias y relatos de la vida después de la muerte’ está disponible en Amazon en los idiomas inglés y español, así como en Kindle para las personas que les gusta leer en línea.

“El libro está disponible en físico y en formato digital y tiene un precio accesible, ya que lo fundamental es que la gente no sufra y sepa que siempre sus seres queridos están pendientes desde el más allá”, puntualizó.

Ana Leyva ha tenido práctica espiritual en Estados Unidos desde 2017. Tuvo dos certificaciones en este campo por la Escuela de Artes Místicas y continúa actualizando su formación en el AFC, College of Advancement and Spiritualism andphychic Sciences. También es miembro activo de la sesión de fenómenos Físicos en ‘The Windy City Circle’.