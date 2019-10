Presenta Cerberus nuevo disco

Ciudad de México.- Desde su intervención en el DomiNation, en mayo pasado, Cerberus "se guardó" para darse a desear con sus fans y generar expectativa con su siguiente concierto y casi llega el día.

La agrupación mexicana de metal liderada por Paul Wrath actuará en vivo el 9 de noviembre en el Teatro Ramiro Jiménez, en donde presentará en directo su nuevo álbum, Fire.

"Es todo un show nuevo, luces, pirotecnia. Vamos a tocar el disco completo y mostramos cómo será nuestro show de ahora en adelante.

"Tendremos el lanzamiento de nuestra mercancía nueva, estará disponible el disco físico y será una experiencia completa con la música que nosotros sabemos hacer y la que les gusta escuchar", apuntó Wrath.

Y para lograr el mejor resultado del que será su espectáculo más esperado, la banda ha practicado ininterrumpidamente en los últimos meses.

"El ensayo lo es todo, ensayamos de tres a cinco veces por semana. Dos meses antes del evento hacemos canción por canción, para ir puliendo detalles y sacar las notas correctas.

"No habíamos tocado en México, así que esa es novedad también para nosotros.

Ensayamos las canciones por separado, luego ya en conjunto y también la interacción con el público", dijo el vocalista.

Conocidos por canciones como "Otura Ka", "Lust for Blood" y "Saint Pride", los músicos de Cerberus continuarán después de su actuación en su ciudad natal, hacia otras poblaciones.

El 16 de noviembre acudirán a Los Ángeles para intervenir en un festival radiofónico y el día 30 harán lo propio en el Mexico Metal Fest, en Monterrey.

"También tenemos ya todo encaminado para realizar la segunda edición de nuestro propio festival de metal, Self Made Fest.

"Lo hicimos en diciembre pasado, fue el primero, y aunque fue muchísimo trabajo y nos costó demasiado, nos dio también muchas satisfacciones, entonces, vamos por la segunda edición que prometemos será mejor", destacó el intérprete de "Tekilla" y "Huntress".

Cerberus está integrado por Wrath en la guitarra y voz, Ed Kronos en la batería, Vogel Skullcursher en el bajo y Vern Eden en la guitarra rítmica.