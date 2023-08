Presenta Eros Ramazzotti a su novia 25 años menor que él

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El cantante italiano Eros Ramazzotti, que cumplirá 60 años el mes de octubre, presentó a su nueva pareja, Dalila Gelsomino, que es 25 años más chica que él, junto a un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

"No escucha las palabras de la gente, es sordo, maldito profundo terco, no tiene EDAD, hace mal, hace el bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz más allá de todos los límites, y es el lado oscuro de su ser irracional, es hermoso pero también desconocido, vivamos este amor hasta el final, vivamos hasta el final, todos, sin miedo", escribió.

La joven de 34 años es originaria de Milán y se dedica profesionalmente a la hostelería y al sector inmobiliario. Antes de trabajar en estos campos, tuvo una carrera como modelo y posteriormente se dedicó a la organización de eventos, incluso trasladándose a México.

La pareja se habría conocido gracias a amigos en común durante la celebración del cumpleaños del cantante en Cancún el año pasado. Desde entonces, su relación ha florecido. Dalila Gelsomino también comentó la publicación.

"Te he visto dedicar tu arte a 15 mil personas, pero también te he visto improvisar en una habitación vacía. Solo estaba yo en esa habitación.

"Amable, humilde, loco, agradable y con una nobleza desarmadora. Con los pies condenadamente en el suelo, aunque podría volar de un planeta a otro si quisiera. Eres mi gran amor", dijo Dalila Gelsomino.

El post de Eros Ramazzotti cuenta con más de 100 mil me gusta y 3 mil comentarios donde debaten sobre la relación del intérprete de "La cosa más bella".