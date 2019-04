Presenta Halcón 7 'Mago Negro'

Chihuahua.- La banda de metal alternativo Halcón 7, originaria de la Comarca Lagunera, se encuentra emocionada y contenta, ya que este martes 30 de abril estará estrenado su nuevo videoclip "Mago Negro", del tercer sencillo de su más reciente producción "6: La Conciencia de los Viles".

Fueron los ganadores para compartir escenario con Metallica durante el WWTour México del 2017, en el Foro Sol, y desde esa oportunidad de alternar con la banda estadounidense, el ritmo de trabajo para Halcón 7 sólo ha ido aumentando, lo que le ha valido para conseguir un buen reconocimiento a nivel nacional, además de participaciones en importantes foros, festivales y plataformas como la Semana de las Juventudes del 2018.

Los integrantes de la banda han alternado en el escenario con grandes agrupaciones del metalcore, speed, thrash, death, power, doom y nü, así como con los clásicos del folk y heavy, como Tulkas, Lethal Creation, Larva, Thell Barrio, Here Comes The Kraken, Belphegor y Rata Blanca.

Su más reciente videoclip fue filmado en Torreón en el Foro Urbano "Dante Torréon", dirigido por el productor de la banda Robe Martínez (Los Fontana, Los Lovekills), apoyado en la dirección de fotografía por Bryan Escobedo (Zero_Filmkr, Xhenoscope).

Participan como actores los laguneros Ruth Luján, Miriam Fernández y Fernando Colores.

Un aire de inspiración ochentero se manifiesta en la estética del clip. El espectador, lo mismo podrá encontrar referencias a clásicos del heavy metal que a filmes contemporáneos de terror, éstos últimos, una influencia permanente en el trabajo visual de la banda.

Además de continuar con los trabajos de promoción para su más reciente placa, el escuadrón trabaja para consolidar Seven Muertes Records, su propio estudio y sello discográfico.

Fueron finalistas del Road to Hell and Heaven en 2018, nominados como Banda Promesa en los Premios de Metal Kalani 2018 y compitiendo en varias nominaciones en los Osmium Metal Awards 2019, por lo que la banda se encuentra sin duda en uno de sus mejores momentos con este proyecto que es sin duda uno de los más sobresalientes en la nueva generación del metal en México.