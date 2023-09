Presenta Jay de la Cueva su disco como solista

CDMX.- Justo cuando Moderatto cumpla 24 años de edad, y haga su concierto final en el Palacio de los Deportes, Jay de la Cueva le dará el adiós definitivo a Brian Amadeus para dar a su conocer su primer disco como solista e iniciar su aventura por cuenta propia.

"Hay nervio, hay ansiedad, pero esta se va hoy que presento el primer sencillo y sí, entiendo los números, entiendo que haya presión. Y lo diré así, estoy en el escenario (con Moderatto), para deleitar, pero ahora ya (como solista) estoy para convencer", expresó Jay en conferencia de prensa.

Ante los medios de comunicación, el músico de Microchips, Molotov, Fobia y Moderatto, el cantante y compositor dijo que se sentía liberado de cierta presión por dar a conocer lo que es su idea de la particularidad de la música.

"Tengo muchas cosas, tengo muchas ideas, incluso tengo un EP que le grabé a mi papá, como si se lo cantara a mi mamá. Ahora es muy lindo tener la oportunidad de que conozcan lo que yo hice; son las canciones que van con el disco y son las que se se irán dando a conocer mes a mes, o cada dos meses, o tres, para que dos días después de que terminemos el último show con Moderatto, que será cuando cumplamos 24 años, ya tengan el disco completo, el mío, claro".

Tokyo, grabado en París y con un equipo de producción y musicalización ajeno a lo que se le conocía al músico, es el primer corte promocional.

Y ante los cuestionamientos de cómo será su horizonte hacia hoy y si continuará haciendo colaboraciones, lo descartó por completo.

"Mi camino es experimentar con lo que quiero. Creo que mis compañeros (de Moderatto) y yo, estamos viviendo una muerte, un duelo, un dolor de que se acaba esto, pero seguimos ahí, el cariño sigue ahí estamos en lo último del grupo.

"Yo no me veo en colaboraciones con quien o con quien, porque es un disco como solista, y no estoy pensando en trabajar con alguien más. Voy paso a paso, lo hago como quiero. Jamás he conocido a una persona que se sienta bein con un cambio, porque el cambio duele, y estoy viviendo el cambio, pero estoy creciendo, me estoy viendo desde otra perspectiva", apuntó Jay de la Cueva.

Todo un fashionista, emblema del rock ecléctico y muy versátil en cuanto a géneros, Jay externó su deseo de seguir construyendo una carrera con base a su experiencia y sobre todo, de la experimentación y la apertura hacia la novedad, lo cual lo ha hecho sentirse muy renovado.

Rechazó que su vida artística, a partir de hoy, sea calibrada por los likes en redes sociales, el número de reproducciones en plataformas de streaming o la repercusión que pueda generar con otros proyectos alternos, siendo uno de ellos The Guapos, con El David Aguilar, Adan Jodorowsky y Leiva.