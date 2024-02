Presenta Jennifer Lopez su filme musical ‘This Is Me... Now’

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Jennifer Lopez explora sus experiencias sobre el amor y las relaciones en su nueva película This Is Me... Now: a Love Story (This Is Me Now... Una Historia de Amor) que se estrenó el martes en Hollywood, donde desfiló por la alfombra junto a su esposo, el actor y director Ben Affleck.

La película musical, que coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de Lopez titulado This is Me... Now, ahonda en su vida amorosa y en la naturaleza de las relaciones, incluso consigo misma, a través de los personajes de este drama escrito por ella.

"Cada vez es más importante para mí crecer como persona y como artista, ser más vulnerable y ser más honesta sobre las cosas", dijo en una entrevista.

"Así que esto es algo que me pareció muy orgánico hacer en este momento de mi vida, con las cosas por las que he pasado y las cosas que he aprendido".

La actriz y cantante, que se ha casado en cuatro ocasiones, se comprometió por primera vez con Affleck en 2002, lo que dio lugar a su disco This is Me...Then, pero la boda se canceló en 2003 y la pareja se separó unos meses después.

En 2021, la pareja se reencontró y se casó en julio de 2022.

"No sé hasta qué punto se siente cómodo siendo la musa para mí", dijo López, reflexionando sobre cómo se siente su marido, de 51 años, cuando ella comparte detalles de su relación.

"No podría ser más comprensivo, cariñoso y me anima a expresarme exactamente como quiero, lo que me parece realmente hermoso y generoso por su parte", añadió.

La película de 65 minutos, dirigida por Dave Meyers, muestra algunos de los 13 temas del noveno álbum de estudio homónimo de Lopez, entre ellos "Mad In Love" y "Dear Ben Pt. II".

Junto a Lopez, que interpreta al personaje llamado "artista" en la película, otros papeles son ocupados por las actrices Sofía Vergara y Keke Palmer, el rapero Post Malone - y también Affleck.

This Is Me... Now: A Love Story se estrena en la plataforma Prime Video a partir del viernes. El nuevo álbum estará disponible el mismo día.