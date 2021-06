Presenta su 'Equilibrio'

Susuky Cortez Leo

Chihuahua, Chih—En la Galería de Arte Popular Chihuahua, el pasado jueves 17 de junio, se llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica “Equilibrio” de la arquitecta y acuarelista Jouline Paz, ceremonia presidida por Francisco Orrantia en representación de la Directora de Turismo Nathalie Desplas y la Directora de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado, Elena Acuña quien destacó el trabajo que realizó la artista chihuahuense.

Se contó con la presencia Jouline Paz, quien al hacer uso de la palabra, agradeció su apoyo al Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, así como a los asistentes a quienes les brindo una explicación de su obra ‘Equilibrio’, quien se mostró agradecida y emocionada. Ante una gran afluencia, los espectadores pudieron disfrutar de cada una de las pinturas y aprovecharon en felicitar a la artista.

“Cada pintura tiene una historia, todas estas especies son de la región de Chihuahua y al venir a ver esta exposición el público se dará cuenta cuál es la función de cada uno de estos animales, en esta exposición me gustaría que la gente se interese un poco más por las especies que existe en Chihuahua, como el perrito llanero, el oso negro, lobo mexicano, los bisontes americanos, entonces es muy importante que la gente tenga esta conciencia, tomar medidas y no dejar que se extingan”, dijo Jouline Paz, en entrevista para El Diario.

“Espero que la gente pueda entender y conectar con el objetivo, porque a final de cuentas nos concierne a todos y desde nuestra trinchera podemos poner de nuestra parte para mejorar el hábitat de estas especies, hice una investigación ardua para realizar las pinturas, espero que en la gente nazca este interés de saber sobre las cosas buenas que hacen los animales, ellos son una base muy importante y son un equilibrio”, indicó.

Jouline Paz de 27 años de edad, inició su pasión por pintar desde muy pequeña, el factor importante de que la joven diera rienda suelta a la pintura, fue gracias a su abuelo paterno, quien siempre estuvo inmerso en el mundo de la pintura y escultura.

“Es mi primera exposición y estoy muy contenta, mi abuelo lamentablemente ya falleció, pero sé que siempre está conmigo, actualmente mi especialidad es la acuarela, ya he pintado en otras técnicas, así que recomiendo a todos los papás que si sus hijos tienen la inquietud de pintar los dejen y los alienten a seguir. Yo elegí la carrera de arquitectura porque me permitía pintar, ya me titule y ahora gracias al apoyo de mi familia me he podido dedicar de tiempo completo a la pintura, tengo proyectos en puerta con algunas exposiciones, así que más adelante les daré a conocer”, concluyó.

La muestra la conforman 20 piezas con especies de la región de Chihuahua, como: la víbora de cascabel, borrego cimarrón, musaraña de Arizona, zorra norteña entre otros, con técnica acuarela, para las personas interesadas en visitarla, tendrá una permanencia de dos meses, la Galería de Arte Popular Chihuahua se encuentra ubicada en Avenida Niños Héroes número 1101.

