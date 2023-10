Presenta su 'Ofrenda'

Chihuahua, Chih.- Hoy, se inaugurará la exposición denominada ‘Ofrenda’ del artista plástico David Martínez Márquez, en la que ofrece su corazón y talento. La exhibición tendrá lugar en Quinta Gameros a las 6:30 pm y permanecerá disponible hasta el 24 de noviembre. El artista chihuahuense lo reveló en entrevista para El Diario, quien compartió cómo surgió este proyecto.

“Es un proyecto que surge durante la pandemia, comencé a pintar este proyecto, y me fije en un símbolo muy importante para mí en esta serie de piezas, el corazón que va de la mano con una canción que interpreta Eugenia León ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’. Esta exposición, llamada ‘Ofrenda’ se refiere a eso, a ofrecer, a ofrendar algo de lo que yo soy”, dijo.

El oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, comentó que la exposición está compuesta por piezas pictóricas y escultóricas con diversas técnicas, cada una con un título que se relaciona con canciones. Esto se debe por su gusto por la música popular mexicana. La mayoría de los cuadros tienen frases con canciones muy icónicas de Juan Gabriel, Lucha Villa, entre otros grandes maestros que han acompañado a David durante sus procesos creativos.

“No me ha agradado encasillarme en una sola técnica, experimento con diversas cosas. Los espectadores podrán ver óleos, pinturas al temple, acrílicos, en la escultura hay cartonería y cerámica. El público puede ver esta muestra en Quinta Gameros a partir de hoy, a las 6:30 pm, el recinto tiene un horario de 10 am a 5 pm, de martes a domingo”, indicó.

David nació en Cuauhtémoc, Chihuahua, en una familia creativa artesanal y desde pequeño muestra su amor por el color y la creación. Egresó de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“Vengo de una familia de artesanos, mi madre es artesana y se dedica a hacer flores y durante todo el año se prepara para hacer sus flores para día de muertos y desde muy pequeño, comencé a descubrir mi amor por esta tradición el día de muertos. Es una festividad sumamente importante en mi vida”, aseveró.

“Desde mi infancia, describí mi afición por el arte popular, los colores y formas, y lo aprendí en el mercado municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, en aquel lugar adquirí los conocimientos porque mi mamá tenía un local en ese lugar, así que crecí entre artesanos, piñateros entre gente que se dedica hacer flores y fruteros”, comentó.

‘Árbol de la vida’, una pieza de tres metros de altura

David señaló que fueron tres años el tiempo que le tomó para llevar a cabo esta exposición ‘Ofrenda’ en la cual presenta una pieza de cartonería de tres metros de altura que se llama ‘Árbol de la vida’.

“Justo esta pieza ‘El árbol de la vida’ cuenta un poco de mi vida de elementos que son muy importantes para mí y está basado en el ‘Árbol de la Vida’ que se realiza en Metepec en el Estado de México; esta tradición la inició la señora Modesta Hernández, es la creadora y yo tuve la fortuna de ser amigo de uno de sus hijos, el maestro artesano Tiburcio Soteno Fernández, pilar del Arte Popular Mexicano. Tuve la fortuna de haber convivido con él, de haberlo traído aquí a Chihuahua, de hecho tuvo una exposición en Casa Chihuahua y juntos impartimos un taller de escultura cerámica, de árboles de la vida”

“Él me enseñó muchas de las técnicas y formas, únicamente es que yo en mi interpretación del ‘Árbol de la Vida’ no utilizo el barro, utilizo esta técnica que es muy valiosa para mí, que es la cartonería que aprendí en mi tierra natal Cuauhtémoc, Chihuahua”, contó.

“Hago la invitación a la ciudadanía para que me acompañen hoy en la inauguración de la exposición y también para que visiten la muestra. Hoy me acompañarán Paulina y Juan Diego el dueto Once: Once quienes ofrecerán un concierto y también estará el mariachi Nuevo Chihuahua”, puntualizó.