Presentan 'Monroy'

En Casa de Cultura del Colegio de Bachilleres, dio inicio a su temporada 2021-B, "Exposición pictórica permanente de Casa de Cultura", con la muestra denominada ‘Monroy’ de la pintora Fernanda Monroy Jurado, quien es exalumna del Cobach plantel 4, la cual permanecerá hasta el día 3 de septiembre, por lo que se hace la cordial invitación a la ciudadanía a que la visiten y disfruten del gran talento de la artista chihuahuense.

Su pasión la pintura

Fernanda desarrolló su habilidad para la pintura y el dibujo desde niña, ha participado en diferentes exposiciones colectivas dentro del Cobach, así como también en la aportación de ideas para murales colectivos.

“Desde muy pequeña tengo el interés hacia el arte, pero una de mis influencias para continuar en esto fue mi hermana, así que comencé a practicar bastante hasta llegar hasta este momento”, compartió en entrevista para El Diario, la pintora Fernanda Monroy.

“Cuento con el apoyo de mucha gente gracias a Dios, principalmente con el de mi mamá, quien me ha impulsado siempre a seguir y luchar por mis sueños, así como también con mi maestra de arte, quien siempre ha estado junto a mí en este camino, y me ha brindado las herramientas para adquirir los conocimientos de la pintura, me ha brindado oportunidad de mostrar mi trabajo en algunas exposiciones colectivas, y esta es mi primera exposición en individual, así que estoy muy contenta y agradecida”, contó.

Distintas técnicas

Actualmente la artista, domina distintas técnicas en pintura como acuarela, pastel, mixta y en dibujo lápiz y tinta china, su obra próximamente la llevará a Estados Unidos, dentro del programa ‘Estudiantes por el mundo’. Esta exposición bajo el nombre de ‘Monroy’, es la primera que realiza Fernanda de manera individual.

“En esta exposición, la gente podrá disfrutar de una gran variedad de pinturas, donde encontrarán técnicas mixtas. Entre ellas lo que a mí más me gusta dibujar y pintar son ojos, rostros, además encontrarán paisajes, rostros de tarahumaras, entre otros, espero les guste, los invito a todos para que vengan a ver mi obra”, expresó.

Continuará forjando su carrera artística

Compartió que uno de los sueños de la joven artista es emigrar a Italia, para estudiar y seguir forjando su carrera en el mundo de la pintura.

“Sé que todo va a ir dando, por lo pronto continuaré mis estudios en la Universidad de Xalapa, Veracruz, en la carrera de artes”, indicó.

ASÍ LO DIJO

“Apoyen el arte, existe mucho talento aquí en Chihuahua, y sin duda México es un lugar rico en cultura, pero por el poco apoyo que se nos brinda, muchos desisten”

FERNANDA MONROY JURADO, pintora

¡Síguela!, en:

instagram.com/dibujosdemonroy/

EL DATO

La exposición se encuentra en Casa de Cultura Cobach, ubicada en Av. Cuauhtémoc #1607, esquina con Av. Mirador. De lunes a viernes en horario de 9:00 a 6:00 pm, estará disponible hasta el viernes 3 de septiembre.