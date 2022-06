Presentará Antonio Robles su libro ‘La Magia de crear tu éxito’

Susuky Cortez Leo / El Diario

Chihuahua.- Este viernes 3 de junio, se llevará a cabo la presentación del libro ‘La Magia de crear tu éxito’ del autor Antonio Robles, la cita es en el Museo Casa Redonda en punto de las 5 pm, donde se contará con la participación como moderadora Kenya Durán.

La obra literaria aborda el tema de la superación personal, así lo dio a conocer Antonio Robles, el autor del libro, en entrevista para El Diario. “La idea de este libro nació por una pregunta que me hizo una de mis niñas, me dijo ‘¿oye papá la magia existe?’, algo que después de pensarlo mucho le respondí que si existe, pero no es como se plasma en las películas y caricaturas, así nace esta idea de escribir el libro”.

“Hoy en día he visto que la mayoría de los libros hablan del éxito de una manera muy tópica e ilusionista, como si fuera algo espectacular, y el éxito no es así, es todo un proceso, se escucha muy bonito, pero la realidad es que detrás existe siempre un proceso y no es de la noche a la mañana y no es magia”, expresó el autor del libro.

‘La magia de crear tu éxito’, es un libro concreto y de ágil lectura, que trata de empatar lo que es la ilusión, para que las personas lo enfoquen de una manera realista, y para que el lector se dé cuenta de lo importante que es tener una estabilidad emocional, mental y espiritual, se debe de tener un balance, para llegar al éxito como tal y llegar a tener una vida estable.

Es el primer libro de muchos que Antonio, tiene planeado escribir, pues a pesar de no dedicarse a las letras, quiso darse ese gusto que desde hace tiempo quería realizar, esta inquietud y el gusto por la escritura lo trae desde pequeño, gracias al linaje que tiene, pues sus ancestros tuvieron el gusto por la escritura, algo que le inculcaron.

“Mi objetivo es dejar un legado, y hacer pensar a las personas, mi libro quiero que les sirva como punto de partida, no como un manual”, dijo.

Le tomo alrededor de un año y medio el llevar a cabo el libro, y aseguró que le deja mucha satisfacción verlo en físico, ya que le aporta: "Experiencia, emoción y crecimiento personal, saber que puedo dejarles un buen ejemplo a mis hijas, y a muchas personas, y que vean que cuando uno se lo propone se pueden lograr muchas cosas si se trabaja en ello, me deja un buen sabor de boca este libro, lo escribí con la intención de dar a conocer algunas de mis vivencias, abordando temas cotidianos, marcando un rumbo que les sirva especialmente a los jóvenes, y por medio de mi libro puedan trazar el camino hacia el éxito y un mejor futuro", indicó.

El prólogo de ‘La Magia de crear tu éxito’, lo escribió Silvia Urquidi, exmánager y amiga del extinto Juan Gabriel. Durante la presentación del libro, se contará con la presencia de académicos quienes harán comentarios sobre esta obra.

Y como moderadora estará Kenya Durán, quien es, escritora, articulista, catedrática y ha respaldado a Antonio Robles con la presentación y difusión de su libro, y quien durante la entrevista expresó: “La Secretaria de Cultura, nos brindó las facilidades para poder llevar a cabo la presentación del libro, de una manera formal y en un marco apropiado como lo es el emblemático Museo Casa Redonda que recientemente reabrió sus puertas, estarán presentes personalidades conocedoras del tema que aborda el libro, se hará una transmisión virtual, para brindarle la posibilidad a esa gente que no puede asistir que pueda conocer de esta obra literaria, es hecho por una persona que no se dedica propiamente a las letras, pero que tenía esa idea de plasmar ideas que él desde hace tiempo tenía en su mente, espero que esas ideas puedan trascender y llegar a otras personas, con un mensaje entusiasta como lo hace Antonio en su libro en busca del éxito y felicidad, es por eso que estoy apoyando al autor para que llegue a un mayor número de lectores posible”, puntualizó

ASÍ LO DIJO

“Le digo a la gente que se enfoquen en sus sueños, obviamente no se lograran solos, hay que trabajar por ellos. Los invito a que me acompañen este viernes 3 de junio en el recinto museo Casa Redonda para que conozcan sobre mi libro y lo puedan adquirir”

Antonio Robles, escritor

