Presentará Dickinson biografía en México

Ciudad de México.- El vocalista de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, incluyó a México en su lista de fechas para presentar su autobiografía What Does This Button Do?

Su libro, en el que relata su niñez, primeras bandas, ascenso a la fama, aspectos privados de su multifacética carrera profesional y su reciente lucha contra el cáncer, lo dará a conocer en la Ciudad de México el 15 de agosto de 2020.

Se tiene previsto que la presentación del texto tenga una duración de dos horas y se divida en dos partes: una conferencia y después una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes.

A través de sus redes sociales, Dickinson detalló que posteriormente ofrecerá pláticas para presentar su material biográfico en San José, Costa Rica (18 de agosto); Bogotá, Colombia (20 de agosto); Lima, Perú (21 de agosto); Santiago, Chile (23 de agosto); Buenos Aires, Argentina (25 de agosto); y en Sao Paulo, Brasil (26 de agosto).

What Does This Button Do? fue lanzado originalmente en 2017 y en se incluyen experiencias de vida del autor, incluidos sus 30 años con Iron Maiden, su carrera como solista, su infancia en el sistema escolar británico, sus primeras bandas, la paternidad y la familia, entre otros aspectos.