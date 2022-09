Presentará Elton John concierto en la Casa Blanca

Washington DC, Estados Unidos.- El cantante británico Elton John realizará un concierto en la Casa Blanca donde será recibido por los Biden con motivo a una celebración por "el poder unificador y sanador de la música".

A su vez, el presidente Joe Biden y su esposa Jill quieren enaltecer la vida y obra de la leyenda del pop británico, según informó un comunicado en manos de la agencia AFP.

La Casa Blanca invitará al concierto de Elton John a "aquellos que hacen historia todos los días", incluidos maestros, cuidadores, trabajadores de primera línea, estudiantes, activistas por los derechos LGBT+ y personas que abogan por una mejor atención de la salud mental.

Durante el evento agendado para el próximo viernes, el presidente y su esposa darán discursos previos a la presentación en vivo, se informó.

El concierto se llevará a cabo después de la actuación de James Taylor, quien estuvo la semana pasada en el recinto de Washington, y forma parte de un regreso de los eventos públicos en la Casa Blanca tras las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Elton John, celebró sus 75 años la pasada primavera boreal, y es conocido por grandes éxitos como "Goodbye Yellow Brick Road", "Your Song", "Rocket Man" o "Can You Feel The Love Tonight", pero también por su compromiso con las causas sociales, en particular en la lucha contra el SIDA. La super estrella ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.

Actualmente, el músico británico está ocupado con su gira mundial Farewell Yellow Brick Road, que comenzó en Allentown, Pensilvania, en septiembre de 2018 y concluirá en Suecia en julio del próximo año.