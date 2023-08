Presentará su espectáculo 'Ser loca no es fácil'

Chihuahua.- Mario Aguilar llegará a esta ciudad el próximo sábado 14 de octubre en la Arena Corner Sport con su espectáculo ‘Ser loca no es fácil’, en el que recrea sus mejores parodias y trae al escenario sus personajes más recordados como la mamá, la morena, la pelirroja y la güera, quienes lo han convertido en uno de los favoritos del público.

Aguilar comenzó en la comedia en 2014 a través de un video viral, obteniendo a la fecha más de 7 millones de suscriptores en Youtube, más de 18 millones en Tiktok y 20 millones en Facebook.

La popularidad lo ha llevado a incursionar en la música con el tema ‘Hoy decido decidir’ y en el mundo del doblaje al prestar la voz al personaje del robot Otto en la cinta ‘Bob Esponja al rescate’. Pero sin duda el personaje de ‘la mamá’ le dio la aprobación del público de todas las edades y lo mantiene entre los preferidos. Los boletos para el espectáculo ‘Ser loca no es fácil’ ya están disponibles en el sistema Startickets.

Y para los fans de hueso colorado del comediante Mario Aguilar que vengan de otras ciudades del estado a disfrutar del espectáculo, el Hotel Ibis, ubicado en Avenida Juárez y Colón, ofrecerá un precio especial para que no viajen de noche a sus puntos de origen.

El espectáculo ‘Ser loca no es fácil’ se ha convertido en un éxito tanto en México como en Estados amigos y Centroamérica, lo que confirma que Mario no solo tiene una gran cantidad de fans en redes sociales, sino también en vivo. Así que ahora, el tijuanense explicará a los chihuahuenses el porqué ‘Ser loca no es fácil’ pues recuerde que una loca no nace, ¡se hace!.

QUE NO SE TE PASE

Show: ‘Ser loca no es fácil’ con Mario Aguilar Día: sábado 14 de octubre 2023

Hora: 7 PM

Lugar: Arena Corner Sport

Boletos en: web.startickets.mx